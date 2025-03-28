Представители НАТО изъявили желание договариваться с вновь избранным президентом США,

НАТО рассматривает возможность предложить Дональду Трампу компромисс по Гренландии с целью снижения напряженности вокруг этого стратегически важного региона.

Об этом сообщает MigNews со ссылкой на Handelsblatt.

По данным DPA, речь идет о значительном расширении военного присутствия в Арктике. Вопрос Гренландии остается важным в международной политике из-за ее уникального географического положения, богатых природных ресурсов и стратегической военной ценности.

Гренландия важна как с точки зрения природных ресурсов, так и для контроля над северными транспортными маршрутами, которые открываются вследствие климатических изменений. НАТО уже использует базу Питуфика в Гренландии, которая поддерживает системы противоракетной обороны и космического наблюдения.

Расширение присутствия НАТО в этом регионе может стать частью новой оборонной стратегии Североатлантического союза, направленной на сдерживание потенциальных угроз России и Китая.

Предлагаемое расширение присутствия Североатлантического союза может стать частью новых планов обороны НАТО, принятых в 2023 году.

Однако этот вопрос остается чувствительным, поскольку неудачные переговоры могут привести к обострению разногласий между США и союзниками по НАТО. Кроме того, активизация военной деятельности в Арктике может привести к дополнительному напряжению в международных отношениях.

Между тем, кандидат в президенты Румынии высказался о «распределении Украины».