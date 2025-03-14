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Политика
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В Одессе застрелили проукраинского активиста Демьяна Ганула: кто это такой и что известно об обстоятельствах убийства

Правоохранители активно работают над установлением личности стрелка и его задержанием.

В Одессе произошло резонансное убийство – застрелили известного проукраинского активиста и волонтера Демьяна Ганула, пишет MigNews со ссылкой на источник Npu.gov.ua.

Для расследования преступления в город срочно прибыл глава Национальной полиции вместе со следственно-оперативной группой и криминалистами. Правоохранители активно работают над установлением личности стрелка и его задержанием.

Подробности преступления

По имеющейся информации, нападающий произвел два выстрела: первый – в голову, второй – контрольный. На месте трагедии работают оперативники, однако официальной информации о личности убийцы пока нет. В СМИ распространялись сообщения о том, что стрелок якобы находился в военной форме, однако в Министерстве внутренних дел эту версию не подтвердили.

Кто такой Демьян Ганул

Демьян Ганул был известным в Одессе активистом и волонтером. Он активно участвовал в Революции Достоинства и противостоянии 2 мая 2014 года. Его деятельность неоднократно привлекала внимание как украинских спецслужб, так и вражеских сил. По данным местных СМИ, еще в июле 2024 года Ганул обращался в СБУ и полицию с заявлениями по поводу необходимости обеспечения ему и его семье охраны. Причиной послужили многочисленные угрозы, которые он получал, а также информация о том, что российские спецслужбы якобы объявили на него «охоту» с денежным вознаграждением за ликвидацию.

Расследование продолжается

Пока поиски убийцы продолжаются. Несмотря на то, что стрелок мог добровольно сдаться правоохранителям, официального подтверждения этой информации нет. На месте убийства находятся родственники погибшего, находящиеся в тяжелом нравственном состоянии.

Ранее стало известно, что СБУ разоблачила сотрудника ФСБ, работавшего в ее рядах.

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