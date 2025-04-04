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Политика
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В приложении «Армия+» появились новые шаблоны рапортов на увольнение со службы: список оснований

У застосунку «Армія+» з’явилися нові шаблони рапортів на звільнення зі служби: перелік підстав

Министерство обороны сообщило об обновлении функционала приложения.

Министерство обороны сообщило об обновлении функционала приложения «Армия+». Теперь военнослужащие могут подать рапорт на увольнение по шести новым основаниям. Об этом говорится в официальном сообщении оборонного ведомства, пишет MigNews.

Среди новшеств — возможность подать рапорт непосредственно через приложение, потратив на это всего несколько минут. Каждый шаблон содержит краткие, четкие советы, а также инфосправку с перечнем необходимых документов, которые могут потребоваться для обоснования оснований увольнения.

Новые основания для увольнения со службы:

  1. наличие трех или более детей в возрасте до 18 лет;
  2. Гибель или пропажа без вести близкого родственника во время защиты Украины;
  3. Уход за женой или мужем, имеющим инвалидность;
  4. содержание и уход за ребенком с инвалидностью;
  5. Уход за другим близким родственником с инвалидностью;
  6. Собственное состояние здоровья, которое делает невозможным дальнейшее прохождение службы.

Минобороны отмечает, что новые рапорты созданы таким образом, чтобы упростить процесс подачи заявления и избежать недоразумений. В приложении подробно объясняется, какие именно документы нужно подготовить в зависимости от основания увольнения.

Напомним, что в приложении «Армия+» появилась новая функция. Подробный обзор здесь.

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