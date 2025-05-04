4 мая в Румынии проходит первый тур повторных президентских выборов. Предыдущее голосование, состоявшееся в ноябре 2024 года, было аннулировано решением Конституционного суда страны. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Digi24.

6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. В решении указано, что весь избирательный процесс признан недействительным для обеспечения справедливости и законности.

В первом туре выборов в ноябре 2024 года победу одержал независимый кандидат Келин Джорджеску. Он заявлял о прекращении поддержки Украины, предлагал запрет транзита украинского зерна и высказывался о разделе Украины.

Перед вторым туром президент Клаус Йоганнис разрешил обнародовать документы румынских спецслужб, в которых говорилось о нарушениях законодательства в кампании Джорджеску. После этого его кандидатура была снята, а выборы отменены.

На повторные выборы зарегистрированы 11 кандидатов. В кампанию впервые были включены три телевизионных дебата. Все 11 участников продолжают участие в гонке.

Основные кандидаты:

Джордже Николэе Симион («Альянс за единство румын») — новый фаворит на пост президента.

(«Альянс за единство румын») — новый фаворит на пост президента. Никушор-Даниэль Дан (независимый кандидат) — бывший мэр Бухареста, по прогнозу AtlasIntel может выйти во второй тур.

(независимый кандидат) — бывший мэр Бухареста, по прогнозу AtlasIntel может выйти во второй тур. Елена Валерика Ласкони («Союз за спасение Румынии») — проевропейская кандидатка, ранее считалась одной из главных претенденток на участие во втором туре.

Центральная избирательная комиссия не допустила к выборам Келина Джорджеску, который лидировал в кампании 2024 года.

Келин Джорджеску пытался оспорить аннулирование выборов, в том числе в Европейском суде по правам человека, однако проиграл дело.

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