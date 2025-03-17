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Политика
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В Северной Македонии произошел пожар во время музыкального концерта: 59 человек погибли, более 100 — ранены

Трагедия произошла во время выступления хип-хоп группы DNK.

В ночном клубе Pulse , расположенном в городе Кочане на востоке Северной Македонии, произошел мощный пожар во время выступления хип-хоп группы DNK , пишет MigNews. По последним данным, в результате трагедии погибли 59 человек , а еще около 100 получили ранения . Об этом сообщает Theguardian.com.

Детали инцидента

По информации очевидцев, возгорание началось примерно в 02:35 . На концерте присутствовало более 1,5 тысячи посетителей , а источником пожара могла стать пиротехника , использованная во время шоу. Пламя мгновенно охватило потолок клуба, вызвав панику среди посетителей.

Местные жители рассказывают, что перед пожаром кто-то запустил салют прямо внутри здания, что могло привести к возгоранию. В то же время, официальные органы пока не подтверждают эту версию.

Расследование трагедии

По предварительной информации, правоохранители арестовали владельца клуба , однако пока не раскрывают деталей следствия. Власти выясняют, были ли соблюдены правила пожарной безопасности и кто отвечает за использование пиротехнических средств в закрытом помещении.

На месте происшествия работают спасатели и медики, а больницы города принимают пострадавших. Ожидается официальное заявление правительства о трагедии.

Напомним, что на горнолыжном курорте в Турции погибли 66 человек из-за пожара.

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