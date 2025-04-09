В США умер легендарный боксерский тренер Кенни Адамс

Первый чернокожий наставник сборной США оставил значимый след в истории бокса.

В возрасте 84 лет в Лас-Вегасе скончался выдающийся американский боксерский тренер Кенни Адамс – фигура, ставшая легендой еще при жизни. Его смерть стала большой потерей для всего спортивного мира, в частности, для профессионального бокса, где он считался одним из самых влиятельных наставников современности, пишет MigNews со ссылкой на источник Sport.ua.

Адамс вошел в историю как первый афроамериканец, возглавивший национальную сборную США по боксу. Именно под его руководством команда получила впечатляющий результат на Олимпийских играх 1988 года, завоевав восемь медалей, в том числе три золота. В составе сборной выступали будущие звезды — Рой Джонс-младший, Риддик Боу и другие.

Наставник чемпионов

В течение своей тренерской карьеры Кенни Адамс работал со многими топ-боксерами, воспитав более двух десятков чемпионов мира. Его подопечные одержали 22 победы в титульных боях — результат, поражающий даже по меркам профессионального ринга.

Среди спортсменов, с которыми Адамс сотрудничал, ряд громких имен: Эвандер Холифилд, Сэмюэл Питер, Хасим Рахман, Рэй Мерсер, Диего Корралес, Джонни Тапиа, Нонито Донейр, Эдвин Валеро, Хорхе Линарес и другие.

Наследство, которое осталось навсегда

За свою жизнь Кенни Адамс вошел в Международный зал боксерской славы, обретя признание не только в США, но и во всем мире. Его методы тренировок, индивидуальный подход к каждому спортсмену и стратегическое видение поединков сделали его иконой среди тренеров.

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