Воскресенье, 10 августа, 2025
27.6 C
Киев
type here...
Более 100 тыс. человек в Тель-Авиве протестовали против плана Нетаньяху оккупировать Газу, требуя прекратить войну и освободить заложников.
Более 100 тыс. человек в Тель-Авиве протестовали против плана Нетаньяху оккупировать Газу, требуя прекратить войну и освободить заложников.
Политика
Время чтения 1 мин.

В Тель-Авиве тысячи протестующих выступили против оккупации Газы

Вечером 9 августа в центре Тель-Авива прошла масштабная акция протеста против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации Сектора Газа. По данным организаторов, в демонстрации приняли участие более 100 тысяч человек. Митингующие требовали немедленного прекращения военной операции и освобождения заложников, сообщает DNEWS со ссылкой на Reuters.

Накануне канцелярия премьера объявила, что кабинет безопасности одобрил захват города Газа и расширение военных действий на территории, серьёзно разрушенной в ходе боёв. Решение приняли вопреки публичным возражениям и предупреждениям военных, которые заявили о высокой угрозе жизни удерживаемых заложников.

Опросы показывают, что большинство израильтян выступают за скорейшее завершение войны ради спасения примерно 50 человек, находящихся в плену. По оценкам властей, в живых могут оставаться около 20 из них.

По данным Reuters, израильское правительство подвергается жёсткой критике как внутри страны, так и со стороны международных партнёров, включая некоторых европейских союзников. Ожидается, что 10 августа полный состав кабинета министров рассмотрит и утвердит план действий.

Агентство уточняет, что большинство освобождённых заложников удалось вернуть благодаря дипломатическим договорённостям. Однако переговоры о прекращении огня с движением ХАМАС, которые могли привести к освобождению большего числа пленных, сорвались в июле. Протесты с призывами заключить подобное соглашение в Тель-Авиве проходят регулярно.

Кроме того, стало известно, что власти планируют мобилизовать десятки тысяч резервистов для установления полного контроля над Газой. Эти намерения вызвали резкое недовольство военного командования.

Ранее мы писали о том, что США ожидают, что Израиль примет план прекращения огня в Газе, если ХАМАС согласится.

Горячее за неделю

Экономика

Какой на сегодня 5 августа 2025 года курс валют в Украине

0
Какие курсы валют в Украине на 5 августа 2025 года? Актуальные данные о курсах доллара, евро, фунта и других валют, а также советы по обмену.
Общество

Историческое золото: Украина впервые выиграла чемпионат Европы по пляжному волейболу

0
Украинка Марина Гладун и Татьяна Лазаренко победили Францию и впервые завоевали для страны золото чемпионата Европы по пляжному волейболу.
Общество

Прогноз магнитной бури на 10 августа 2025 года: влияние и уровень Kp

0
Магнитная буря 10 августа 2025: индекс Kp до 3.78, вечерний фон повышен. Как влияет на здоровье, технику и кого касается — читайте в прогнозе.
Статьи

Как исправить робот-пылесос, если он не видит базу, препятствие, воду или мусор

0
Узнайте, почему ваш робот-пылесос не видит базу, препятствия или мусор, и как решить эти проблемы. Полезные советы для эффективной уборки.
Общество

Прогноз погоды на 9 августа 2025 года по регионам Украины

0
Прогноз погоды на 9 августа 2025 года по регионам Украины с подробной информацией о температуре, осадках и других погодных условиях.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Евросоюз призвал Трампа учитывать интересы Украины и Европы
Следующая статья
Великобритания ограничивает путь к постоянному проживанию для украинцев по программе Homes for Ukraine

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как восстановить телефон после воды: подробное руководство по спасению устройства

0
Узнайте, как восстановить телефон после попадания воды с помощью наших рекомендаций. Подробное руководство и советы по спасению устройства.

Лунная мудрость 6 августа 2025 года: день знаний, интуиции и точных решений

0
Лунный день 6 августа 2025 — день обучения, интуиции и внутренней концентрации. Как использовать энергетику Козерога с максимальной пользой?

Лунный день 11 августа 2025 года: энергия понедельника и внутренняя работа

0
Лунный день 11 августа 2025: спокойный понедельник для самоанализа и уединения под убывающим Месяцем в Рыбах.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.