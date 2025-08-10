Вечером 9 августа в центре Тель-Авива прошла масштабная акция протеста против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации Сектора Газа. По данным организаторов, в демонстрации приняли участие более 100 тысяч человек. Митингующие требовали немедленного прекращения военной операции и освобождения заложников, сообщает DNEWS со ссылкой на Reuters.

Накануне канцелярия премьера объявила, что кабинет безопасности одобрил захват города Газа и расширение военных действий на территории, серьёзно разрушенной в ходе боёв. Решение приняли вопреки публичным возражениям и предупреждениям военных, которые заявили о высокой угрозе жизни удерживаемых заложников.

Опросы показывают, что большинство израильтян выступают за скорейшее завершение войны ради спасения примерно 50 человек, находящихся в плену. По оценкам властей, в живых могут оставаться около 20 из них.

По данным Reuters, израильское правительство подвергается жёсткой критике как внутри страны, так и со стороны международных партнёров, включая некоторых европейских союзников. Ожидается, что 10 августа полный состав кабинета министров рассмотрит и утвердит план действий.

Агентство уточняет, что большинство освобождённых заложников удалось вернуть благодаря дипломатическим договорённостям. Однако переговоры о прекращении огня с движением ХАМАС, которые могли привести к освобождению большего числа пленных, сорвались в июле. Протесты с призывами заключить подобное соглашение в Тель-Авиве проходят регулярно.

Кроме того, стало известно, что власти планируют мобилизовать десятки тысяч резервистов для установления полного контроля над Газой. Эти намерения вызвали резкое недовольство военного командования.

Ранее мы писали о том, что США ожидают, что Израиль примет план прекращения огня в Газе, если ХАМАС согласится.