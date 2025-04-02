В Telegram распространяется опасный вирус «Mamont»: как мошенники могут получить доступ к вашим банковским данным

Вирус активно распространяется среди пользователей.

В популярном мессенджере Telegram обнаружен новый опасный вирус под названием Mamont, который активно распространяется среди пользователей. Этот вредоносный файл представляет серьезную угрозу для персональных данных, особенно для банковской информации, пишет MigNews со ссылкой на ТГ-канал Харьковский Санько.

Мошенники используют простой, но эффективный метод обмана. Жертвы получают сообщения с файлом под подписью «Это ты на видео?». Этот психологический прием заставляет пользователей открывать файл, из-за чего вирус автоматически загружается в устройство. После установки вредоносного программного обеспечения злоумышленники получают доступ к:

push-уведомлений;

SMS-сообщений;

фотографий;

контакты со смартфоном.

Кроме кражи данных, вирус автоматически рассылает вредоносный файл всем контактам в вашем списке, тем самым распространяя инфекцию.

Как работают мошенники?

Основная цель мошенников – получение доступа к платежным данным пользователей. После установки вирусного программного обеспечения злоумышленники могут получать коды подтверждения транзакций из банковских сообщений. Кроме того, личные данные могут быть использованы в других преступных схемах, в частности для фишинговых атак или продаж на черном рынке.

Как уберечь себя и близких?

Чтобы избежать заражения устройства и защитить свои данные, следуйте следующим рекомендациям:

Не открывайте подозрительные файлы и ссылки . Если получили сообщение от неизвестного контакта или даже знакомого с вопросом типа «Это ты на видео?», игнорируйте его и сообщите о риске отправителя. Проверьте настройки безопасности на своем смартфоне . Заблокируйте автоматическую загрузку файлов в мессенджерах. Установите антивирусное программное обеспечение . Регулярно обновляйте программы защиты на устройстве. Сообщите друзьям и близким об опасности. Информирование поможет снизить количество потенциальных жертв.

Что делать, если устройство уже заражено?

В случае подозрения на заражение вирусом выполните следующие действия:

Немедленно выключите соединение (Wi-Fi или мобильные данные).

Удалите подозрительный файл из устройства.

Очистите кэш и данные мессенджера.

Измените пароли на аккаунтах, привязанных к вашему смартфону.

Обратитесь за помощью к специалисту по кибербезопасности.

Будьте осторожны и всегда проверяйте информацию, которую получаете через мессенджеры.

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