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Политика
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В Украине могут появиться банки нового типа: какие услуги они будут предоставлять и для кого станут доступны

Законопроект направлен на развитие финансовой инклюзии и расширение доступа к банковским услугам для широких слоев населения.

Верховная Рада Украины приняла важный законопроект №13018, направленный на развитие финансовой инклюзии и расширение доступа к банковским услугам для широких слоев населения, в частности, в малонаселенных и отдаленных регионах. Проект закона одобрен на пленарном заседании парламента, где за него проголосовали 269 народных депутатов, пишет MigNews со ссылкой на источник Rbc.ua.

Согласно новым нормам, кроме традиционных банков, лицензии на предоставление финансовых услуг смогут получить другие предприятия, имеющие обширную сеть отделений, в том числе государственное предприятие «Укрпочта». Это открывает возможности для тех компаний, уже имеющих широкую инфраструктуру, обеспечить граждан и малый бизнес необходимыми финансовыми услугами даже в тех регионах, где традиционные банки не представлены или их сеть ограничена.

В частности, новые банковские учреждения смогут обслуживать клиентов в районах, находящихся вблизи зоны боевых действий, на освобожденных территориях, а также других труднодоступных и малонаселенных регионах, таких как высокогорные местности или села с низкой плотностью населения. Это позволит значительно повысить уровень финансовой доступности жителей таких территорий, а также обеспечить поддержку для мелкого бизнеса в этих регионах.

Инициатива также стремится уменьшить цифровой разрыв и облегчить доступ к базовым финансовым услугам, таким как депозиты, кредиты и платежи, для людей, которые до сих пор не имели возможности воспользоваться ими из-за географических или экономических ограничений. Законопроект создаст новые условия для развития финансовых услуг в Украине, способствуя их большей доступности и интеграции всех слоев населения в финансовую систему страны.

Напомним, что банки установили лимиты на переводы с карт. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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