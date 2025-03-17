В Украине могут закрыть школы: 2300 учителей под угрозой увольнения из-за приказа МОН

В Украине может начаться массовое закрытие школ.

Массовое закрытие школ и увольнение педагогов может стать серьезной проблемой для прифронтовых областей. Педагоги и местные власти обеспокоены тем, что из-за новых требований Министерства образования многие учебные заведения просто не смогут функционировать, а тысячи детей останутся без доступа к образованию.

В прифронтовых областях, в частности, на Харьковщине, может начаться массовое закрытие школ, а 2300 учителей могут остаться без работы. Такую ситуацию прогнозирует народный депутат Павел Сушко, обращая внимание на последствия нового приказа Министерства образования и науки №1112, пишет MigNews.

Документ предусматривает, что с 1 сентября 2025 года для формирования класса в дистанционном формате необходимо набрать не менее 20 учащихся. В прифронтовых регионах, где большое количество детей уехало из-за войны войны, такие требования могут оказаться невыполнимыми. В результате тысячи школьников могут остаться без возможности учиться в своих общинах.

Чтобы не допустить образовательный кризис, областные власти инициировали создание рабочей группы для поиска решений и планируют добиваться встречи с Министром образования, отметил нардеп.

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