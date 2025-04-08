В Украине обнаружили авокадо с превышенным содержанием кадмия: как распознать опасный фрукт на полках магазинов

Лучше воздержаться от его употребления.

В Украину попала партия перуанского авокадо с превышенным содержанием кадмия — токсичного тяжелого металла, представляющего угрозу здоровью человека. Об этом предупредила Госпродслужба, призвав потребителей быть особенно осмотрительными при покупке этого популярного экзотического фрукта, пишет MigNews.

В образцах, прошедших лабораторный контроль, было зафиксировано превышение допустимого уровня кадмия вдвое. По мнению экспертов, это может привести к острым и хроническим отравлениям, особенно среди людей с чувствительной иммунной системой, детей, беременных женщин и лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Почему кадмий опасен?

Кадмий является канцерогенным элементом, который скапливается в организме и выводится очень медленно. Он поражает печень, почки, костную ткань, а также оказывает влияние на работу легких и нервной системы. Попадая в организм с пищей, он может вызвать интоксикацию, снижение иммунитета и развитие хронических заболеваний.

Как распознать опасное авокадо?

Распознать авокадо с повышенным содержанием кадмия визуально почти невозможно – фрукт выглядит так же, как и безопасный. Поэтому специалисты советуют обращать внимание на:

Страну происхождения – в этом случае это Перу. Если на упаковке, стикере или коробке указана именно эта страна, следует быть осторожным.

– в этом случае это Перу. Если на упаковке, стикере или коробке указана именно эта страна, следует быть осторожным. Наличие сертификатов — в больших сетях можно задать документы о безопасности продукта.

— в больших сетях можно задать документы о безопасности продукта. Дата завоза – вероятно, потенциально опасная партия поступила в марте-апреле 2025 года.

– вероятно, потенциально опасная партия поступила в марте-апреле 2025 года. Упаковка – если авокадо упаковано и имеет маркировку импортера, информация о стране может быть указана там.

Что делать, если вы уже купили авокадо из Перу?

Если у вас есть подозрение, что приобретенный фрукт может быть из указанной партии, лучше воздержаться от его употребления. Особо не стоит рисковать, если вы кормите им детей или употребляете продукт в сыром виде. Если уже съели фрукт и заметили симптомы, например тошнота, боль в желудке, слабость или головокружение — следует обратиться к врачу.

Будет ли удаление из магазинов?

Госпродпотребслужба проводит проверки и принимает меры по изъятию опасной партии из обращения. В то же время потребителей просят сообщать о случаях продажи авокадо перуанского происхождения в магазинах, особенно если нет должной маркировки.

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