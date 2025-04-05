В Украине обнаружили новую неизлечимую болезнь – Эвали: почему попкорновый недуг представляет опасность для вейперов

Болезнь вызывает серьезное поражение дыхательных путей.

В Украине обнаружили новую неизлечимую болезнь, известную как Эвали, которая уже получила популярность под названием «попкорновая болезнь». Об этом сообщила известная блоггерша Елена Новинна, пишет MigNews.

Она вызывает серьезное поражение дыхательных путей, что приводит к их сужению, а иногда и к полному отказу. Одышка даже при незначительных физических нагрузках, таких как подъем по лестнице, может быть одним из первых признаков этой болезни.

Основной причиной заболевания является вейпинг, в частности, вдыхание химиката диацетил, используемого для придания масляному попкорну аромата. Это вещество, попадая в легкие, разрушает бронхи и способствует развитию серьезных заболеваний дыхательных путей. Симптомами болезни являются постоянный кашель, чувство тяжести в груди, а также недостаток кислорода, даже в покое.

Особое внимание на это следует обратить любителям вейпов, поскольку Эвали может возникать именно из-за регулярного употребления диацетилсодержащих продуктов.

Напомним, недавнее исследование показало, что электронки «убивают» кровеносные сосуды из первой затяжки.