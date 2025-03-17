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Политика
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В Украине теперь можно приобрести бальзам с ароматом «Киевского торта»: интересные подробности

Новинку выпустили украинский бренд косметики dott и Киев Цифровой.

Украинский косметический бренд dott в сотрудничестве с киевским городским приложением «Киев Цифровой» представили новинку – бальзам для губ с уникальным ароматом «Киевского торта». Об этом стало известно с официальной страницы компании в социальных сетях, пишет MigNews.

Соучредитель dott Анастасия Кудина в комментарии для Ain.ua отметила, что эта линейка бальзамов будет лимитированной, и компания не планирует запускать товар в постоянное производство.

Бальзам изготовлен на 98% натуральных ингредиентов, включая натуральные масла, воск и витамин Е. Упаковка бальзама оформлена изображением листьев каштана, а также логотипами обоих брендов – «Киев Цифровой» и dott.

В Україні тепер можна придбати бальзам з ароматом «Київського торта»: цікаві подробиці

Бальзам с ароматом «Киевского торта». Источник: Твой Цифровой.

Цена по бальзаму «Киевского торта» составляет 349 гривен, что делает его доступным вариантом для любителей качественной косметики с ароматом, напоминающим о вкусном десерте.

Недавно мы также узнали, что в Украине хотят переименовать копейки.

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