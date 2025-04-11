В Україні активізувалися шахраї з новою схемою викрадення даних: як з цим пов’язана мережа магазинів EVA

Дізнайтесь, як працює шахрайська схема.

Кіберзлочинці розповсюджують фейкові повідомлення про нібито розіграш промокодів на суму 1500 грн від популярної мережі магазинів EVA. Головна мета аферистів — отримати доступ до особистих та банківських даних громадян, пише MigNews з посиланням на джерело Eva.ua.

Як працює шахрайська схема з EVA?

Шахраї масово розсилають повідомлення через месенджери, соціальні мережі та електронну пошту, в яких повідомляється про виграш або акційну пропозицію від EVA. Для отримання «подарунка» користувачеві пропонують пройти коротке опитування або перейти за посиланням. На перший погляд усе виглядає достовірно — використовується логотип EVA, оформлення схоже на офіційний сайт, а іноді навіть додаються фейкові відгуки від «переможців».

Що трапляється після заповнення форми?

Після проходження так званого опитування, користувач залишає персональні дані: ім’я, номер телефону, електронну пошту, іноді навіть банківську інформацію. Ці відомості одразу ж потрапляють до рук зловмисників. У подальшому ці дані можуть використовуватись для фінансових махінацій, оформлення кредитів або продажу на чорному ринку.

Для чого шахраям ваші персональні дані?

Персональні дані — це цінний ресурс. Зловмисники можуть використати їх для:

Оформлення мікрокредитів без відома власника;

Створення підроблених акаунтів у соцмережах;

Доступу до банківських рахунків;

Шантажу або фішингових атак у майбутньому.

Як розпізнати фейкову акцію від EVA?

Перевіряйте адресу сайту — шахрайські ресурси часто мають схожі, але неоригінальні домени.

EVA не надсилає акційні пропозиції без попередньої згоди користувача.

Офіційні конкурси завжди публікуються на сайті eva.ua або верифікованих сторінках бренду в соцмережах.

Що робити, якщо ви ввели свої дані?

Негайно зверніться до свого банку й заблокуйте карти, якщо передавали реквізити. Повідомте про інцидент у Кіберполіцію через сайт cyberpolice.gov.ua. Якщо дані вже використали шахраї — подайте заяву до поліції. Не ігноруйте проблему: стежте за банківськими виписками та підключіть двофакторну аутентифікацію.

Будьте пильними! Жодна реальна акція не просить вас вводити конфіденційні дані. Перевіряйте інформацію на офіційних джерелах і не переходьте за сумнівними посиланнями.

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