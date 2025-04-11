В Україні з’явився новий великодній тренд — запечена м’ясна паска: яка вона на смак та де купити

М’ясну паску з сухофруктами можна купити за 160 грн.

У передвеликодній період українців здивував новий гастрономічний тренд — м’ясні паски. Замість традиційного солодкого тіста з родзинками та глазур’ю, на полицях магазинів з’явилися запечені паски з м’ясного фаршу, прикрашені сушеними фруктами та горіхами. Таке поєднання викликає подив, але вже має своїх прихильників, пише MigNews з посиланням на джерело T.me/truexanewsua.

Що таке м’ясна паска і яка вона на смак

М’ясна паска — це кулінарний експеримент, який об’єднав традиційну форму великодньої випічки з рецептурою ковбасного хліба. В її основі — запечений фарш з додаванням шматочків шинки, ковбаси, горіхів і сушених абрикосів. Зовні страва нагадує класичну паску: вона має знайому циліндричну форму, а верхівка прикрашена міксом сухофруктів.

За словами перших покупців, страва має м’яку текстуру, добре пропечена, ніжна і соковита. Смак — гармонійний: м’ясна основа поєднується з солодкуватими нотами родзинок і кураги. Це робить паску цікавою як закуску або основну страву на великодньому столі.

Де купити м’ясну паску та скільки вона коштує

М’ясна паска вагою 650 грамів продається за ціною 159,90 грн за штуку (знижена з 199 грн). Продукт виготовлено в Україні, що підкреслює його локальне походження. Замовити її можна через інтернет-магазини або у великих мережах супермаркетів, які підтримують українських виробників.

Упаковка оформлена у святковому стилі — з традиційним орнаментом, що додає виробу автентичного вигляду. Страва підходить для тих, хто не любить солодке або хоче урізноманітнити святкове меню.

Чому варто спробувати

М’ясна паска — не просто новинка, а відображення сучасного переосмислення традицій. Вона пасує як до святкового столу, так і до подарункового кошика для рідних або колег. Враховуючи популярність оригінальних смаків та новинок, м’ясна паска має всі шанси стати хітом цього Великодня.

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