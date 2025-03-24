Вчені розробили ліки, які відновлюють рухові функції після інсульту: яка ціна та як працює препарат

Учені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі зробили сенсаційне відкриття.

Учені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі зробили сенсаційне відкриття, розробивши ліки, які можуть значно прискорити процес відновлення рухових функцій після інсульту. Новий препарат DDL-920 обіцяє змінити підхід до реабілітації пацієнтів, дозволяючи обходитися без тривалої фізіотерапії, пише MigNews з посиланням на джерело Newatlas.com.

Як працює новий препарат?

Препарат DDL-920 спрямований на відновлення нейронних зв’язків, пошкоджених внаслідок інсульту. Під час інсульту в мозку порушуються важливі зв’язки між нейронами, що відповідають за рухові функції, а також порушується ритм мозку — гама-коливання. Саме через ці зміни пацієнти часто не можуть відновити контроль над своїми рухами, навіть після тривалого лікування та фізіотерапії.

Вчені з Каліфорнійського університету виявили ділянку мозку, де ці порушення мають особливу локалізацію, і застосували препарат, який активує відновлення нейронних зв’язків і нормалізує гама-коливання. В результаті цього відновлюються функції руху, і пацієнти можуть обходитися без складних реабілітаційних процедур.

Коли препарат буде доступний?

Наразі препарат пройшов попередні випробування на тваринах і продемонстрував обнадійливі результати. Однак для того, щоб ліки були доступні для людей, необхідно пройти ще кілька етапів клінічних випробувань. Вчені повідомляють, що це може зайняти кілька років, оскільки препарат має бути перевірений на великій кількості пацієнтів для виявлення можливих побічних ефектів та забезпечення його безпеки.

Яка ціна препарату?

На цей момент точна ціна препарату ще не визначена, оскільки DDL-920 знаходиться на стадії досліджень. Проте, якщо препарат буде схвалений для використання на людях, його вартість залежатиме від виробничих витрат, доступу до необхідних компонентів та масштабу виробництва.

Очікується, що ціна на ліки може бути вищою, ніж на традиційні методи лікування та фізіотерапію, однак потенційні переваги у вигляді скорочення часу на реабілітацію та покращення якості життя пацієнтів можуть виправдати такі витрати.

Де препарат пройде подальші випробування?

Після успішних тестів на мишах, вчені планують провести додаткові випробування препарату на людях у клініках Каліфорнії, а також у медичних установах по всьому світу. Це дозволить перевірити ефективність препарату в різних групах пацієнтів і визначити оптимальні дози та режими застосування.

Препарат має великі перспективи в лікуванні інсультів, оскільки він може не тільки скоротити час реабілітації, а й значно покращити якість життя пацієнтів, відновлюючи рухову активність без необхідності довготривалої фізіотерапії. Як повідомляється, цей прорив у медицині може допомогти мільйонам людей, які постраждали від інсульту, повернутись до нормального життя.

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