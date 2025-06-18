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Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве, что изменит правила для украинцев за рубежом и инвесторов. Узнайте подробности.
Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве, что изменит правила для украинцев за рубежом и инвесторов. Узнайте подробности.
Политика
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Верховная Рада утвердила закон о множественном гражданстве: что изменится, объяснила Шуляк

Верховная Рада приняла законопроект №11469 о множественном гражданстве. Этот закон укрепит связи с украинцами, которые были вынуждены покинуть страну. Он также поможет привлечь инвестиции и улучшить адаптацию Украины к европейским стандартам. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

Елена Шуляк, глава комитета ВР, пояснила цель принятого закона. Он направлен на сохранение связей с украинцами за рубежом и борьбу с демографическим кризисом. Шуляк добавила, что закон также укрепит нацию и улучшит интеграцию Украины в европейское правовое сообщество.

Множественное гражданство существует более чем в 100 странах, включая большинство государств ЕС. 90% украинцев за границей проживают в странах, где оно разрешено. Украина тоже будет поддерживать такую практику. Однако граждане стран-агрессоров не смогут иметь гражданство Украины. Кабмин определит список разрешенных стран.

Закон регулирует права тех, кто уже имеет несколько гражданств. Он устанавливает чёткие правила, подтверждая, что граждане Украины, имеющие другой паспорт, остаются гражданами Украины. Российские паспорта не легализуют, и добровольное гражданство РФ приведёт к утрате украинского.

Закон вводит требования для получения гражданства. Нужно будет знать язык, историю и подтвердить связь с Украиной. Процесс получения гражданства для украинцев за границей упростится. Кроме того, закон сохраняет ответственность за уклонение от военной службы для всех граждан Украины, независимо от наличия другого гражданства.

Закон не меняет земельное законодательство. Иностранцы не смогут свободно покупать землю в Украине.

Ранее мы писали о том, что в Украине начали признавать обучение школьников за границей: закон вступил в силу.

Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)

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