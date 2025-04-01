Визит министров иностранных дел Литвы и Германии в Киев: новый шаг в поддержке Украины

1 апреля 2025 года в Киев прибыли главы Министерств иностранных дел Литвы и Германии: Анналена Бербок и Кястусис Будрис, чтобы выразить свою непоколебимую поддержку Украине. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на Twitter-аккаунт Будриса.

Будрис написал в своем Twitter, что прибыл в Киев, чтобы подтвердить поддержку Литвы в борьбе Украины за свободу и суверенитет. Он отметил: «Литва будет и дальше стоять рядом с вами в вашей борьбе. Мы поддерживаем сильную, процветающую Украину в ЕС. Вместе к победе».

В свою очередь, Анналена Бербок, глава МИД Германии, также прибыла в Киев. Этот визит стал для нее одиннадцатым в Украину и, возможно, последним на посту министра. В ходе своего визита она объявила о дополнительной финансовой помощи от Берлина в размере 130 миллионов евро (140 миллионов долларов США), которая будет предоставлена для гуманитарной помощи и стабилизации ситуации в Украине.

Бербок подчеркнула важность дальнейшей поддержки Украины, особенно в условиях обострения отношений между США и Россией: «Мы должны продемонстрировать, что стоим рядом с Украиной, поддерживаем ее сейчас, как никогда прежде», — заявила она.

Литва и Германия продолжают активно поддерживать Украину в войне с Россией, несмотря на различия в масштабах и подходах. Литва с первых дней конфликта оказывает Украине военную, гуманитарную и дипломатическую помощь. Германия, несмотря на критику за первоначальную медлительность в поставках вооружений, впоследствии стала одним из главных поставщиков тяжелого вооружения, включая танки Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T и Patriot.

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