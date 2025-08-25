24 августа 2025 года, в День независимости Украины, стало известно об освобождении из плена бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко. Он провел в руках российских оккупантов более трёх лет после похищения весной 2022 года. Об этом сообщает DNEWS.

После продолжительного заточения Николаенко, по информации херсонского издания МОСТ и подтверждению родственников, вернулся на подконтрольную территорию в рамках обмена военнопленными в формате «146 на 146». Эту новость также подтвердили в Офисе президента Украины.

Как рассказала его племянница Анна Коршун-Самчук в комментарии Суспільне Херсон, Владимир Васильевич уже успел выйти на связь со своей супругой. Первые слова, которые он произнёс после освобождения, были: «Слава Украине». Близкие сообщили о его возвращении всем родственникам, однако прямого общения с ним пока не было — ожидается соответствующее разрешение.

Позднее председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин опубликовал короткое видео, на котором Владимир Николаенко обращается к украинцам с поздравлением по случаю Дня независимости. Это первое публичное появление экс-мэра с момента его захвата оккупантами.

Путь сопротивления: от обороны до плена

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Николаенко не покинул родной город. Он присоединился к территориальной обороне Херсона и с первых дней оккупации сопротивлялся вражескому режиму. По данным издания МОСТ, ему неоднократно предлагали перейти на сторону врага — в частности, предложения исходили от коллаборациониста Кирилла Стремоусова, ликвидированного в ноябре 2022 года. Однако Владимир Васильевич ни разу не дал согласия на сотрудничество, за что впоследствии получил угрозы.

18 апреля 2022 года его насильно вывезли российские военные. В первое время он оставался в Херсоне — это подтверждали пропагандистские видеоролики с его участием, снятые под давлением. Позже местоположение экс-мэра перестало быть известным — предполагалось, что его могли вывезти в аннексированный Крым или на территорию России.

Долгое молчание и отказ от обмена

До конца ноября 2022 года о судьбе Владимира Николаенко ничего не сообщалось. Только позже Международный комитет Красного Креста официально подтвердил его нахождение в российском плену. Весной 2025 года появилась информация, что еще в 2022 году Николаенко сознательно отказался от участия в обмене пленными, чтобы уступить своё место тяжело больному украинскому военнопленному. Этот жест стоил ему ещё нескольких лет неволи, поскольку российская сторона перестала включать его в списки на обмен.

Краткая справка о Владимире Николаенко

Владимир Васильевич Николаенко занимал должность мэра Херсона с 2014 по 2020 год. За время своей каденции он запомнился активной гражданской позицией, а после 24 февраля 2022 года — мужественным сопротивлением оккупационному режиму.

Его освобождение — важный символический жест в день, когда Украина отмечает свою независимость. Эта новость вновь подчёркивает: несмотря на все испытания, украинцы не забывают своих героев и продолжают бороться за каждого из них.

