Понедельник, 25 августа, 2025
17.1 C
Киев
type here...
Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко освобождён из российского плена после более трёх лет неволи — он вернулся 24 августа 2025 года.
Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко освобождён из российского плена после более трёх лет неволи — он вернулся 24 августа 2025 года.
Политика
Время чтения 1 мин.

Владимир Николаенко на свободе: экс-мэр Херсона вернулся из российского плена

24 августа 2025 года, в День независимости Украины, стало известно об освобождении из плена бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко. Он провел в руках российских оккупантов более трёх лет после похищения весной 2022 года. Об этом сообщает DNEWS.

После продолжительного заточения Николаенко, по информации херсонского издания МОСТ и подтверждению родственников, вернулся на подконтрольную территорию в рамках обмена военнопленными в формате «146 на 146». Эту новость также подтвердили в Офисе президента Украины.

Как рассказала его племянница Анна Коршун-Самчук в комментарии Суспільне Херсон, Владимир Васильевич уже успел выйти на связь со своей супругой. Первые слова, которые он произнёс после освобождения, были: «Слава Украине». Близкие сообщили о его возвращении всем родственникам, однако прямого общения с ним пока не было — ожидается соответствующее разрешение.

Позднее председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин опубликовал короткое видео, на котором Владимир Николаенко обращается к украинцам с поздравлением по случаю Дня независимости. Это первое публичное появление экс-мэра с момента его захвата оккупантами.

Путь сопротивления: от обороны до плена

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Николаенко не покинул родной город. Он присоединился к территориальной обороне Херсона и с первых дней оккупации сопротивлялся вражескому режиму. По данным издания МОСТ, ему неоднократно предлагали перейти на сторону врага — в частности, предложения исходили от коллаборациониста Кирилла Стремоусова, ликвидированного в ноябре 2022 года. Однако Владимир Васильевич ни разу не дал согласия на сотрудничество, за что впоследствии получил угрозы.

18 апреля 2022 года его насильно вывезли российские военные. В первое время он оставался в Херсоне — это подтверждали пропагандистские видеоролики с его участием, снятые под давлением. Позже местоположение экс-мэра перестало быть известным — предполагалось, что его могли вывезти в аннексированный Крым или на территорию России.

Долгое молчание и отказ от обмена

До конца ноября 2022 года о судьбе Владимира Николаенко ничего не сообщалось. Только позже Международный комитет Красного Креста официально подтвердил его нахождение в российском плену. Весной 2025 года появилась информация, что еще в 2022 году Николаенко сознательно отказался от участия в обмене пленными, чтобы уступить своё место тяжело больному украинскому военнопленному. Этот жест стоил ему ещё нескольких лет неволи, поскольку российская сторона перестала включать его в списки на обмен.

Краткая справка о Владимире Николаенко

Владимир Васильевич Николаенко занимал должность мэра Херсона с 2014 по 2020 год. За время своей каденции он запомнился активной гражданской позицией, а после 24 февраля 2022 года — мужественным сопротивлением оккупационному режиму.

Его освобождение — важный символический жест в день, когда Украина отмечает свою независимость. Эта новость вновь подчёркивает: несмотря на все испытания, украинцы не забывают своих героев и продолжают бороться за каждого из них.

Ранее мы писали о том, что США одобрили передачу Украине более 3 тысяч ракет ERAM: что известно о поставках, характеристики ракеты.


Горячее за неделю

Общество

Точный гороскоп на сегодня 22 августа 2025 года для всех знаков Зодиака

0
Точный гороскоп на 22 августа 2025 для всех знаков: кому проявить инициативу, кому держать дистанцию, как избежать ошибок в работе и любви.
Общество

Пенсии в сентябре 2025 года: кому из украинцев доплатят до 1000 гривен

0
В сентябре 2025 года пенсионеры в Украине смогут получить доплаты до 1 000 гривен. Какие условия для получения доплат, кто получит их сразу.
Общество

Прогноз погоды на 25 августа 2025 года в Украине

0
Прогноз погоды на 25 августа 2025 в Украине: переменная облачность, мелкий дождь, температура 11-20°C. Узнайте, какая погода в вашем городе.
Культура

Какие молитвы нужно читать по воскресеньям

0
Молитвы на воскресенье: какие молитвы читать в воскресный день, примеры текстов, советы и духовные практики для православных христиан.
Статьи

Стрижка и покраска 26 августа 2025 года по лунному календарю

0
Узнай, стоит ли стричься и краситься 26 августа 2025. Лунный календарь, советы по уходу, влияние Весов и 4 лунного дня — вся правда о дате.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как засолить сало в домашних условиях: 5 проверенных способов
Следующая статья
Стрижка и покраска 26 августа 2025 года по лунному календарю

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Курс валют на сегодня 19 августа 2025 года в банках и обменниках Украины

0
Курс валют на 19 августа 2025 года в Украине стабилен, с минимальными колебаниями по доллару, евро и другим валютам.

Лунный день 25 августа 2025 года: как использовать силу растущей Луны

0
Активный 3 лунный день 25 августа 2025 года — пора действий и планов. Как использовать силу Луны в Деве и Весах для успеха и гармонии.

Как определить уровень прожарки стейка: что это значит и какой выбрать

0
Все степени прожарки стейка — от rare до well done. Как выбрать идеальную степень и не испортить мясо. Полное руководство.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.