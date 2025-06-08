Германия готовит план по срочному расширению сети бомбоубежищ на фоне возможного военного конфликта с Россией. Об этом сообщил глава Федерального управления гражданской защиты Ральф Тислер. Об этом рассказывает DNEWS со ссылкой на The Guardian.

По словам Тислера, стране необходимо признать вероятность конфликта с Россией, к которому в текущем состоянии Германия не готова. Он отметил, что мнение о том, что война невозможна, изменилось.

В связи с этим власти планируют провести общенациональный поиск объектов, пригодных для переоборудования в укрытия. В списке — тоннели, станции метро, подземные гаражи, стоянки и подвалы общественных зданий. План должен быть представлен уже этим летом.

Тислер подчеркнул, что строительство новых убежищ потребует много времени и средств, поэтому внимание будет сосредоточено на существующих объектах.

Из примерно 2000 защитных сооружений, оставшихся с Холодной войны, только около 580 пригодны к использованию. Они могут вместить около 480 тысяч человек — менее 0,5% населения Германии. Большинство старых бункеров нуждаются в дорогостоящей реконструкции.

Ранее мы писали о том, что Франция начала подготовку к конфликту с Россией на границе Румынии, Молдавии и Украины.

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