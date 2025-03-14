Военные ветераны будут получать выплаты раз в квартал: какая сумма и как оформить

Ветераны будут получать финансовую поддержку от правительства для занятий спортом.

С 15 января участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны будет предоставляться финансовая поддержка для занятия спортом. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, подчеркнув важность этой инициативы по улучшению физического состояния и реабилитации ветеранов, пишет MigNews.

Гончаренко отметил, что кабинет министров планирует предоставлять ветеранам 1,5 тыс. грн ежеквартально для занятий спортом. Выплаты начнут производиться с 15 января, и для получения средств необходимо будет подать заявку через портал «Действие».

Как получить выплату через портал «Действие»

Зарегистрироваться в Действии: Убедитесь, что у вас есть аккаунт на портале Действие и войдите в него через мобильное приложение или веб-сайт.

Найти соответствующую услугу : В приложении или на сайте «Действие» найдите услугу для подачи заявки на получение средств для занятий спортом для ветеранов.

Заполнить заявку : Заполните необходимые данные, которые могут включать вашу личную информацию, статус ветерана или лица с инвалидностью в результате войны, а также любые дополнительные документы, подтверждающие ваш статус.

Подать заявку : После заполнения всех полей, подайте заявку на рассмотрение через Действие.

Ожидайте решения : После подачи заявки останется только ждать подтверждения вашей заявки и получения выплаты на указанный банковский счет.

Напомним, что в приоритете бюджета-2025 ветеранам сократить выплаты.