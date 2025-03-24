Володимирівна чи Володимировна: як правильно пишеться

Дізнайтеся, як звертатися до дочки Володимира.
Ім’я Володимир є популярним у нашій країні, і про нього знають в інших країнах: почасти завдяки президенту України, а також боксеру Володимиру Кличку. Але чи знаєте ви, як правильно пишеться українською по батькові від Володимира для дівчини: Володимирівна чи Володимировна?
Щоб не помилятися в написанні та зверненні, MigNews підготував для вас невелику шпаргалку.
Значення імені Володимир
Ім’я Володимир має слов’янське походження. Воно утворене від двох елементів: «волод», що означає «правити», і «мир», що означає «мир». Таким чином, Володимир несе в собі конотації лідерства і панування. Це ім’я часто асоціюється з такими якостями, як влада, сила і управління.
Ім’я Володимир має глибоке історичне коріння, особливо у Східній Європі. Зокрема, воно пов’язане з Володимиром Великим, ключовою постаттю в українській історії, який правив наприкінці X століття і зіграв вирішальну роль у християнізації Київської Русі. Завдяки його спадщині це ім’я стало неминущим символом лідерства в регіоні. Упродовж століть ім’я Володимир було широко поширене в різних формах серед слов’янських народів, позначаючи не тільки історичне значення, а й культурну ідентичність, пов’язану з поняттями царственності та влади. Ім’я також набуло популярності завдяки глобальній популярності політичних діячів, які носять його, що ще більше закріпило його в сучасному лексиконі.
Ім’я продовжує залишатися актуальним, репрезентуючи як традицію, так і сучасну ідентичність серед слов’янських народів.
Як правильно пишеться українською: Володимирівна чи Володимировна?
Українські жіночі патроніми утворюються за допомогою імені та суфікса -івна. Тому правильно говорити і писати Володимирівна. Форма Володимировна написана з помилкою і, найімовірніше, перекочувала до нас із російської мови, адже російською ім’я по батькові від Володимира для дівчинки буде Владимировна.
- Правильно: Володимирівна.
- Неправильно: Володимировна.
Чоловічий патронім буде Володимирович.
Приклади вживання імені по батькові Володимирівна
- Олександра Володимирівна все життя мріяла врятувати світ, поки зрозуміла, що його врятувати неможливо.
- Раїсо Володимирівно, передзвоніть своєму синові. Він хотів порадитися з вами про те, що подарувати батькові на день народження.
Не рідше українці припускаються помилок в імені по батькові від Аркадія. Дізнайтеся правопис: Аркадіївна чи Аркадівна.