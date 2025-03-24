Володимирівна чи Володимировна: як правильно пишеться

Дізнайтеся, як звертатися до дочки Володимира.

Ім’я Володимир є популярним у нашій країні, і про нього знають в інших країнах: почасти завдяки президенту України, а також боксеру Володимиру Кличку. Але чи знаєте ви, як правильно пишеться українською по батькові від Володимира для дівчини: Володимирівна чи Володимировна?

Щоб не помилятися в написанні та зверненні, MigNews підготував для вас невелику шпаргалку.

Значення імені Володимир

Ім’я Володимир має слов’янське походження. Воно утворене від двох елементів: «волод», що означає «правити», і «мир», що означає «мир». Таким чином, Володимир несе в собі конотації лідерства і панування. Це ім’я часто асоціюється з такими якостями, як влада, сила і управління.

Ім’я Володимир має глибоке історичне коріння, особливо у Східній Європі. Зокрема, воно пов’язане з Володимиром Великим, ключовою постаттю в українській історії, який правив наприкінці X століття і зіграв вирішальну роль у християнізації Київської Русі. Завдяки його спадщині це ім’я стало неминущим символом лідерства в регіоні. Упродовж століть ім’я Володимир було широко поширене в різних формах серед слов’янських народів, позначаючи не тільки історичне значення, а й культурну ідентичність, пов’язану з поняттями царственності та влади. Ім’я також набуло популярності завдяки глобальній популярності політичних діячів, які носять його, що ще більше закріпило його в сучасному лексиконі.

Ім’я продовжує залишатися актуальним, репрезентуючи як традицію, так і сучасну ідентичність серед слов’янських народів.

Як правильно пишеться українською: Володимирівна чи Володимировна?

Українські жіночі патроніми утворюються за допомогою імені та суфікса -івна. Тому правильно говорити і писати Володимирівна. Форма Володимировна написана з помилкою і, найімовірніше, перекочувала до нас із російської мови, адже російською ім’я по батькові від Володимира для дівчинки буде Владимировна.

Правильно: Володимирівна.

Неправильно: Володимировна.

Чоловічий патронім буде Володимирович.

Приклади вживання імені по батькові Володимирівна

Олександра Володимирівна все життя мріяла врятувати світ, поки зрозуміла, що його врятувати неможливо.

Раїсо Володимирівно, передзвоніть своєму синові. Він хотів порадитися з вами про те, що подарувати батькові на день народження.

Не рідше українці припускаються помилок в імені по батькові від Аркадія. Дізнайтеся правопис: Аркадіївна чи Аркадівна.