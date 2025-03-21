Пятница, 21 марта, 2025
5.4 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Возраст для мобилизации будет снижен: когда примут законопроект и какие изменения ждут мужчин

Статистика вынудила правительство обратить внимание на актуальность пересмотра мобилизационных возрастных ограничений.

В Верховной Раде Украины обсуждают законопроект, предусматривающий снижение мобилизационного возраста с 60 до 55 лет, пишет MigNews со ссылкой на источник Radiotrek.rv.ua.

Инициатива вызвана обеспокоенностью относительно низкой средней продолжительности жизни мужчин в Украине, которая, по официальным данным, составляет всего 63 года. Такая статистика вынудила правительство обратить внимание на актуальность пересмотра мобилизационных возрастных ограничений, касающихся призыва на военную службу.

Этот законопроект был зарегистрирован в 2024 году, и сейчас активно ведется работа по его обсуждению и доработке в парламенте. Законодатели планируют принять окончательное решение о понижении мобилизационного возраста в ближайшее время.

В ходе обсуждения рассматривались различные варианты, в частности, вопрос, есть ли необходимость сокращения возрастных ограничений, учитывая демографическую ситуацию в стране и ее военную ситуацию.

Напомним, что президент ФК «Ингулец» сдал игрока в ТЦК за отказ продлить контракт.

Горячее за неделю

Политика

Как скрыть неприемлемый контент в Instagram 2025: инструкция

0
Узнайте, как контролировать чувствительный контент в социальной сети....
Политика

В Северной Македонии произошел пожар во время музыкального концерта: 59 человек погибли, более 100 — ранены

0
Трагедия произошла во время выступления хип-хоп группы DNK....
Экономика

Поворознюк ответил, когда ФК «Ингулец» сможет принимать соперников на домашнем стадионе

0
Последний матч ФК «Ингулец-Петрово» на собственном поле состоялся 24...
Статьи

Симбочка обнародовала доказательства домашнего насилия со стороны Парфенюка: подробности

0
Бывшая девушка певца Симбочка решила не держать все...
Общество

Пальмы вместо сугробов: что прогнозируют метеорологи для зим в Украине до 2075 года

0
Этой зимой в Украине почти не было снега, и...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаОбществоЭкономикаСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Боец MMA Воеводкин прокомментировал свою дисквалификацию из-за допинга
Следующая статья
Неожиданное сражение в Сиднее: сможет ли Камбосос вернуть себе статус претендента?

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Во Львове могут открыть аэропорт: названа дата: названа дата

0
При благоприятных обстоятельствах международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила...

Стало известно, где состоится следующий матч женской сборной Украины

0
Матч пройдет уже 4 апреля. Женская сборная Украины...

Графики отключения света во Львове и Львовской области на 19 марта

0
Помните об экономном потреблении электроэнергии, ведь даже в периоды...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.