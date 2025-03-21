Возраст для мобилизации будет снижен: когда примут законопроект и какие изменения ждут мужчин

Статистика вынудила правительство обратить внимание на актуальность пересмотра мобилизационных возрастных ограничений.

В Верховной Раде Украины обсуждают законопроект, предусматривающий снижение мобилизационного возраста с 60 до 55 лет, пишет MigNews со ссылкой на источник Radiotrek.rv.ua.

Инициатива вызвана обеспокоенностью относительно низкой средней продолжительности жизни мужчин в Украине, которая, по официальным данным, составляет всего 63 года. Такая статистика вынудила правительство обратить внимание на актуальность пересмотра мобилизационных возрастных ограничений, касающихся призыва на военную службу.

Этот законопроект был зарегистрирован в 2024 году, и сейчас активно ведется работа по его обсуждению и доработке в парламенте. Законодатели планируют принять окончательное решение о понижении мобилизационного возраста в ближайшее время.

В ходе обсуждения рассматривались различные варианты, в частности, вопрос, есть ли необходимость сокращения возрастных ограничений, учитывая демографическую ситуацию в стране и ее военную ситуацию.

Напомним, что президент ФК «Ингулец» сдал игрока в ТЦК за отказ продлить контракт.