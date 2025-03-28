Впервые через 18 лет украинцы смогут увидеть солнечное затмение: когда и где будет видно

В западных и южных регионах затмение 29 марта будет несколько заметнее, чем на востоке страны.

Уже 29 марта 2025 г. жители Украины смогут наблюдать частичное солнечное затмение — впервые за последние 18 лет, пишет MigNews со ссылкой на источник Rbc.ua.

Это астрономическое явление привлекает внимание как ученых, так и обычных граждан, но одновременно требует осторожности.

Когда произойдет затмение и сколько будет продолжаться

По данным астрономов, солнечное затмение начнется в Украине около 12.45 по киевскому времени. Максимальная фаза (т.е. сильнейшее затмение Солнца) наступит около 13:30 , а завершится явление – ориентировочно в 14:15.

Продолжительность зависит от региона, но в среднем фаза частичного закрытия Солнца будет длиться чуть больше часа.

Где в Украине будет видно лучшее

Самое выразительное солнечное затмение смогут увидеть жители:

Киева

Львова

Одессы

Днепра

Харькова

и других крупных городов центральной и южной Украины.

В западных и южных регионах затмение будет несколько заметнее, чем на востоке страны.

Что такое солнечное затмение и почему это уникально

Солнечное затмение – это явление, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, временно закрывая свет дневного светила. В марте мы увидим частичное затмение , когда Солнце будет закрыто не полностью, а примерно на 40–60% (в зависимости от города).

Это первое подобное явление, которое можно увидеть с территории Украины без телескопов, с 2007 года. Следующее частичное затмение в Украине ожидается только в 2030-х годах.

Можно ли смотреть на затмение без защиты?

Нет. Никогда не смотрите на Солнце без специальной защиты даже во время затемнения. Это может привести к серьезному поражению лечебной сетчатки. Особенно опасно смотреть на Солнце из-за обычных очков, солнцезащитного стекла или смартфона.

Для наблюдения используйте:

специальные очки для затемнений ;

; сварочное стекло №14 или темнее;

или темнее; астрономические фильтры .

Также можно просматривать затемнения через онлайн-трансляции, проводимые обсерваториями и научными центрами.

Кому запрещено смотреть на солнечное затмение

Особенно осторожными должны быть:

дети до 10 лет — их зрение очень уязвимо;

— их зрение очень уязвимо; люди с заболеваниями глаз , включая глаукому, катаракту и после операций;

, включая глаукому, катаракту и после операций; лица с нарушением нервной системы , которым могут повредить резкие изменения освещения;

, которым могут повредить резкие изменения освещения; беременные женщины из-за популярных предрассудков, хотя научных доказательств вреда для них нет, врачи советуют избегать длительного пересмотра.

Что делать, если хотите посмотреть, но нет очков?

Используйте косвенный метод наблюдения , например через зеркальное отражение в воде или через проекцию из отверстия на белую бумагу.

, например через зеркальное отражение в воде или через проекцию из отверстия на белую бумагу. Избегайте смотреть прямо на солнце даже через затемненное стекло без сертификации.

Солнечное затмение – это уникальное событие , которое не стоит пропустить. Но главное — помнить о безопасности и заботиться о собственном зрении.

Следующий случай увидеть что-то подобное будет нескоро, так что 29 марта — держите очки наготове.

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