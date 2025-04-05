Это может произойти на следующей неделе.

В последних заявлениях советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко сообщается, что враг активно готовится к новой наступательной операции, которая может начаться на следующей неделе, пишет MigNews. Это вызывает серьезную обеспокоенность, ведь подготовка российских войск может существенно повлиять на безопасность региона.

По словам Андрющенко, в лагерях вокруг Мариуполя в Донецкой области и Бердянска в Запорожье начались масштабные подготовительные мероприятия. Российские войска, по его данным, находятся в состоянии оперативной паузы, что позволяет им накапливать силы и формировать группировку. Эта пауза может быть использована для тщательного планирования новых атак.

Сегодня наблюдается, что россияне используют это время для анализа обстановки, изучения тактических слабостей украинских сил и определения возможных направлений наступления. Очевидно, что враг готов к активным действиям и такие признаки подготовки могут свидетельствовать о намерениях провести масштабные военные операции.

Отметим, что недавно россияне проникли на окраины самого Угледара.