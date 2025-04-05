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Политика
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Враг готовится к новой наступательной операции. Какие территории под угрозой?

Ворог готується до нової наступальної операції. Які території під загрозою?

Это может произойти на следующей неделе.

В последних заявлениях советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко сообщается, что враг активно готовится к новой наступательной операции, которая может начаться на следующей неделе, пишет MigNews. Это вызывает серьезную обеспокоенность, ведь подготовка российских войск может существенно повлиять на безопасность региона.

По словам Андрющенко, в лагерях вокруг Мариуполя в Донецкой области и Бердянска в Запорожье начались масштабные подготовительные мероприятия. Российские войска, по его данным, находятся в состоянии оперативной паузы, что позволяет им накапливать силы и формировать группировку. Эта пауза может быть использована для тщательного планирования новых атак.

Сегодня наблюдается, что россияне используют это время для анализа обстановки, изучения тактических слабостей украинских сил и определения возможных направлений наступления. Очевидно, что враг готов к активным действиям и такие признаки подготовки могут свидетельствовать о намерениях провести масштабные военные операции.

Отметим, что недавно россияне проникли на окраины самого Угледара.

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