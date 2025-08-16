Суббота, 16 августа, 2025
23.2 C
Киев
Вопрос о трехстороннем саммите с участием Путина, Трампа и Зеленского не обсуждался, а также неясна дата следующей встречи.
Политика
Время чтения 1 мин.

Встречи Трампа, Зеленского и Путина не будет: заявление Кремля

В ходе переговоров на Аляске вопрос о проведении трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина не обсуждался.

Такое заявление сделал помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает DNEWS со ссылкой на ТАСС.

«Пока тема трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и Зеленского не поднималась», — отметил Ушаков. Также неизвестно, когда и где состоится следующая встреча Путина и Трампа.

Ранее мы писали о том, какие результаты переговоров на Аляске: как прошли, о чем договорились, есть ли соглашение.

Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

