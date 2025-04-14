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Фридрих Мерц может стать канцлером Германии 6 мая. ХДС и СДПГ должны утвердить коалиционный договор перед голосованием в Бундестаге.
Фридрих Мерц может стать канцлером Германии 6 мая. ХДС и СДПГ должны утвердить коалиционный договор перед голосованием в Бундестаге.
Политика
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Когда Мерц станет новым канцлером Германии: голосование намечено на 6 мая

Фридрих Мерц — лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС). Вероятнее всего, он будет избран новым федеральным канцлером Германии 6 мая. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Tagesschau. Подготовка к голосованию уже активно ведётся. Однако окончательное утверждение коалиционного соглашения от ХДС и СДПГ пока не завершено.

Для проведения голосования необходимо, чтобы обе партии — ХДС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — утвердили коалиционный договор. В ХДС это решение примет Малый партийный съезд. Он может состояться 28 апреля. СДПГ проведёт внутрипартийное голосование. Результаты которого ожидаются 30 апреля. Партия Христианско-социальный союз (ХСС) уже одобрила документ 10 апреля.

Как ожидается, 5 мая в Бундестаге пройдут заседания парламентских фракций. На следующий день, 6 мая, состоится внеочередная сессия парламента для избрания канцлера. Это будет пятая в истории Германии коалиция между ХДС/ХСС и СДПГ с 1949 года.

После голосования Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен утвердить новый состав правительства. Следом за этим в Бундестаге состоится присяга нового кабинета министров. Регулярные заседания парламента возобновятся на неделе с 12 мая.

ХДС уже анонсировала запуск «срочной программы» сразу после формирования нового правительства. По словам генерального секретаря партии Карстена Линнеманна, эта программа должна задать «другое настроение» в Германии уже в летний период. Представитель парламентской группы ХДС/ХСС Торстен Фрай заявил, что одной из приоритетных мер будут ускоренные депортации в Афганистан и Сирию.

СДПГ также намерена действовать решительно. Временно исполняющий обязанности министра обороны Борис Писториус заявил о планах ввести новую форму воинской службы уже до конца текущего года. Он, вероятно, сохранит пост в новом правительстве.

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