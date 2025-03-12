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Политика
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Выезд за границу: что изменилось для художников, медийщиков и перевозчиков гуманитарки

Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничники руководствуются общими правилами.

В условиях военного положения в Украине вопрос выезда за границу для военнообязанных лиц, в частности, художников и представителей медиа, остается актуальным. Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) объяснила, при каких условиях эти категории граждан могут покинуть страну.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничники руководствуются общими правилами, установленными для военнообязанных во время действия военного положения, пишет MigNews. Для того, чтобы художники и медийщики могли пересечь границу, им необходимо иметь соответствующий пакет документов. Среди обязательных:

  • Служебная командировка , подтверждающая цель выезда за границу;
  • Военно-учетный документ , содержащий информацию о статусе личности;
  • Документ о бронировании , удостоверяющий освобождение от мобилизации на определенный период.

Кроме того, представители этих категорий могут использовать другие законные основания для выезда. Например, если лицо является многодетным отцом или исключено из военного учета, оно также может пересечь границу в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что вчера Кабинет министров Украины принял изменения в правила пересечения границы для перевозчиков медицинских грузов и гуманитарной помощи. Согласно новому решению мужчины, занимающиеся перевозкой таких грузов, теперь должны проходить контроль на общих основаниях, что затрудняет возможность их выезда.

Напомним, что мужчин 25-60 лет будут автоматически ставить на военный учет. Узнайте, что это значит и кого это касается.

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