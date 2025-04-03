Вышел первый универсальный ШИ-агент, превосходящий Manus и Deep Research от OpenAI

ШИ-агент обладает рядом поразительных возможностей.

В сети появился новый инновационный продукт — универсальный ШИ-агент, объединяющий самые современные технологии и обещающий совершить революцию в использовании искусственного интеллекта – Super Agent, пишет MigNews со ссылкой на источник Genspark.ai.

Этот уникальный ШИ-комбайн работает как единое целое благодаря интеграции 9 популярных нейронных сетей (среди которых GPT-4o, o1, Claude, Gemini, DeepSeek), 80 инструментов и 10 разнообразных датасетов.

ШИ-агент обладает рядом впечатляющих возможностей, позволяющих пользователям достичь новых высот в повседневных делах и профессиональных задачах:

Бронирование столика в ресторане : теперь ИИ может совершить звонок в ресторан и организовать бронь без вашего участия.

: теперь ИИ может совершить звонок в ресторан и организовать бронь без вашего участия. Преобразование видео в презентацию : агент способен конвертировать 5 часов видео в 10 информативных слайдов, сохраняя ключевые моменты.

: агент способен конвертировать 5 часов видео в 10 информативных слайдов, сохраняя ключевые моменты. Генерация эпизодов из последних новостей : создает эпизоды в стиле «Южного Парка», используя актуальные события.

: создает эпизоды в стиле «Южного Парка», используя актуальные события. Планирование поездки : агент поможет вам организовать поездку в Сан-Диего, включая бронирование.

: агент поможет вам организовать поездку в Сан-Диего, включая бронирование. Создание и монтаж видео : создает тектоки с рецептами, например, для приготовления рыбы, и производит монтаж.

Этот новый ШИ-агент значительно упрощает выполнение повседневных задач, делая их автоматизированными и доступными на новом уровне.

Узнайте, над какими инновационными продуктами искусственного интеллекта сейчас работает Минцифра.