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Политика
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Вышел первый универсальный ШИ-агент, превосходящий Manus и Deep Research от OpenAI

Вийшов перший універсальний ШІ-агент, що перевершує Manus і Deep Research від OpenAI

ШИ-агент обладает рядом поразительных возможностей.

В сети появился новый инновационный продукт — универсальный ШИ-агент, объединяющий самые современные технологии и обещающий совершить революцию в использовании искусственного интеллекта – Super Agent, пишет MigNews со ссылкой на источник Genspark.ai.

Этот уникальный ШИ-комбайн работает как единое целое благодаря интеграции 9 популярных нейронных сетей (среди которых GPT-4o, o1, Claude, Gemini, DeepSeek), 80 инструментов и 10 разнообразных датасетов.

ШИ-агент обладает рядом впечатляющих возможностей, позволяющих пользователям достичь новых высот в повседневных делах и профессиональных задачах:

  • Бронирование столика в ресторане : теперь ИИ может совершить звонок в ресторан и организовать бронь без вашего участия.
  • Преобразование видео в презентацию : агент способен конвертировать 5 часов видео в 10 информативных слайдов, сохраняя ключевые моменты.
  • Генерация эпизодов из последних новостей : создает эпизоды в стиле «Южного Парка», используя актуальные события.
  • Планирование поездки : агент поможет вам организовать поездку в Сан-Диего, включая бронирование.
  • Создание и монтаж видео : создает тектоки с рецептами, например, для приготовления рыбы, и производит монтаж.

Этот новый ШИ-агент значительно упрощает выполнение повседневных задач, делая их автоматизированными и доступными на новом уровне.

Узнайте, над какими инновационными продуктами искусственного интеллекта сейчас работает Минцифра.

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