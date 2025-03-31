Взаимные пошлины будут применены ко всем странам, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые взаимные пошлины, о которых он объявит в ближайшее время, будут распространяться на все страны. Таким образом, он опроверг предположения о возможном ограниченном списке государств. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на Reuters.

В беседе с журналистами на борту самолёта Air Force One Трамп подчеркнул, что США начнут с пошлин для всех стран: «Начнём со всех стран, посмотрим, что получится… Я не слышал ни одного слуха о 15 странах, 10 или 15».

Он подтвердил намерение ввести так называемые взаимные тарифы уже 2 апреля. Этот шаг станет ключевым элементом его торговой стратегии, направленной на восстановление баланса в мировой торговле, поддержку американского производства и финансирование внутренних приоритетов.

В частности, речь идёт о продлении налоговых льгот, принятых во время первого президентского срока, а также о новых налоговых послаблениях, обещанных в рамках кампании 2024 года.

Белый дом пока не уточнил, какие именно тарифы будут введены, как они будут рассчитываться и при каких условиях другие страны смогут рассчитывать на исключения. Трамп также добавил, что новые пошлины будут учитывать нетарифные барьеры со стороны других стран, однако механизм расчёта пока не разглашается. Срок вступления новых правил в силу также ещё не объявлен.

«Мы будем относиться к ним лучше, чем они относились к нам, но для страны это серьёзные деньги», — добавил Дональд Трамп.

Ранее мы писали, что Зеленский хочет отказаться от сделки по полезным ископаемым, — Трамп.