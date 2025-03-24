Xiaomi представила 15 Ultra, який випередив iPhone: камера Leica, потужне залізо та оновлений дизайн

Компанія Xiaomi офіційно анонсувала свій новий флагман.

Компанія Xiaomi представила свій флагманський смартфон 15 Ultra, який отримав покращений дизайн, оновлену камеру та високопродуктивне “залізо”, пише MigNews з посиланням на джерело УНІАН. Головний акцент зроблено на мобільну фотографію, і розробники заявляють, що якість знімків перевершує iPhone 16 Pro Max.

Що пропонує Xiaomi 15 Ultra?

Новий флагман отримав:

✔ 6.73-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2K;

✔ До 16 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам’яті;

✔ Акумулятор на 6000 мАг із підтримкою швидкої зарядки;

✔ Чотири основні камери (50+50+50+200 Мп) з фірмовою оптикою Leica та перископічним модулем.

Скільки коштує Xiaomi 15 Ultra?

На старті продажів у Китаї смартфон буде доступний від 6499 юанів (~33 000 грн). Очікується, що міжнародний реліз відбудеться незабаром.

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