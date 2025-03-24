Xiaomi випустила новий електропривід для штор: як працює та яка ціна компактного гаджету для сучасного дому

Xiaomi не перестає вражати своїх користувачів новими технологічними рішеннями.

Xiaomi не перестає вражати своїх користувачів новими технологічними рішеннями, і цього разу компанія представила новий електропривід для штор під брендом Mijia. Модель Mijia Hidden Smart Curtain має надзвичайно компактні розміри і здатна вміститися на долоні, що робить її ідеальним рішенням для будь-якого інтер’єру, навіть для тих приміщень, де важливий кожен сантиметр простору, пише MigNews з посиланням на джерело Іgeekphone.com.

Основна перевага цього пристрою полягає в його здатності працювати через голосове керування, що дозволяє користувачам відкривати або закривати штори без необхідності фізичного контакту з ними. Це не тільки зручно, але й додає елементу сучасності в управління побутовими приладами вашого дому. З допомогою інтеграції з мобільними додатками, користувачі можуть управляти шторами через свої смартфони або планшети, налаштовуючи автоматичні сцени, що відповідають їхнім потребам у різні часи дня.

Більш того, цей електропривід підтримує таймери, які дозволяють встановити певний час для відкриття чи закриття штор. Це дуже зручно, наприклад, для створення певної атмосфери в кімнаті або для забезпечення конфіденційності в потрібний момент. Завдяки таким функціям, користувачі можуть повністю автоматизувати процес відкриття та закриття штор без будь-яких зусиль з їхнього боку.

Ціна новинки складає близько 80 доларів, що робить її доступною для багатьох споживачів, які шукають сучасні технологічні рішення для свого дому.

Нагадаємо, що нещодавно Xiaomi представила 15 Ultra, який випередив iPhone. Деталі тут.