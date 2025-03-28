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У ChatGPT появилась новая функция, которая может заменить дизайнера: как пользоваться

Функция может заменить дизайнера интерьера.

Платформа ChatGPT, разработанная компанией OpenAI, продолжает удивлять пользователей новыми возможностями. Недавно у чат-бота появилась функция, которая потенциально может заменить дизайнера интерьера. Теперь искусственный интеллект может анализировать пространство помещения по фотографии и предлагать варианты его оформления или изменения, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/truexanewsua.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно просто загрузить фото комнаты в диалог с ChatGPT. На основе изображения ИИ определяет пространственные особенности помещения: расположение окон, дверей, освещение, форму и размер комнаты, а также уже имеющуюся мебель. Далее искусственный интеллект предлагает рекомендации по оптимальному расположению предметов интерьера, зонированию пространства, добавлению новых элементов декора или даже изменению стиля.

Особенностью этой функции является то, что она работает в режиме реального времени и позволяет пользователю быстро получить визуальный и текстовый ответ с рекомендациями по изменениям. Например, ChatGPT может посоветовать передвинуть диван поближе к источнику естественного света или заменить тяжелые шторы легче, чтобы комната выглядела более просторной.

Это может быть особенно полезно для тех, кто планирует ремонт, переезд или просто хочет освежить интерьер без привлечения профессионального дизайнера. Хотя инструмент еще не заменяет полноценного специалиста по интерьерному дизайну, он открывает широкие возможности для самостоятельной планировки пространства.

Новая функция доступна для пользователей платной версии ChatGPT, использующей новую модель GPT-4 с поддержкой изображений. То есть кроме текстового анализа ИИ может «видеть» и анализировать визуальный контент.

Интеграция таких возможностей в повседневную жизнь – еще один шаг к более удобному и более технологичному быту. Остается только сделать снимок комнаты, отправить его в чат и получить готовые идеи для обновления своего пространства.

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