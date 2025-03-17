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Политика
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У кого сегодня, 17 марта, 2025, именины в Украине: открытки

Сделайте чей-то день приятнее и светлее!

У каждого из нас есть свой покровитель, ангел-хранитель, который заботится о нашем благополучии и безопасности. Мы все должны быть благодарны им за то, что они делают. Каждый день кто-нибудь в нашей стране отмечает День ангела. Но знаете ли вы, у кого сегодня, 17 марта, 2025 года, именины в Украине? Может быть, у вас или ваших родных?

MigNews расскажет вам, кого нужно поздравлять сегодня с этим светлым праздником и поделится открытками.

У кого сегодня, 17 марта 2025 года, именины в Украине

По новому стилю День Ангела отмечают: Макар, Виктор, Павел, Гаврило, Алексей, Александр. По старому стилю – Юлиана, Даниил, Павел, Василий, Ульяна, Георгий, Яков, Вячеслав, Александр, Григорий, Егор.

С именинами: пожелание прозой и своими словами украинским

  • От всего сердца поздравляю тебя с Днем твоего ангела. Желаю мира, добра, здоровья и счастья, огромной удачи и вдохновения.
  • С именинами! Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен радостными событиями и новыми возможностями, приятными воспоминаниями и людьми с добрым сердцем. Ты заслуживаешь все лучшее.
  • С Днем твоего ангела. Желаю тебе никогда не опускать руки и верить в себя. Пусть счастье скорее постучается в твою дверь.
  • С праздником, дорогой/дорога. С твоим днем, с именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и никогда не покидает свой пост. Долгих лет жизни тебе и крепкого здоровья.
  • Поздравляю с Днем ангела. Желаю никогда не знать горя и несчастий. Пусть злые люди обходят тебя стороной, а добрые и надежные (такие, как ты сам/сама) оказываются рядом в трудную минуту.
  • Сегодня прекрасный день – твои именины! Желаю тебе оптимизма, хорошего настроения, настоящей любви и дружбы. Пусть в жизни чаще случаются чудеса.

С Днем ангела: трогательные открытки и картинки

У кого сьогодні, 17 березня, 2025, іменини в Україні: листівки

Кого поздравить сегодня с Днем ангела, Источник: pinterest.com/oksanadzynhaylo

У кого сьогодні, 17 березня, 2025, іменини в Україні: листівки

Как поздравить с именинами на украинском, Источник: pinterest.com/larisapankiv0366

У кого сьогодні, 17 березня, 2025, іменини в Україні: листівки

Именины поздравления прозой и своими словами, Источник: pinterest.com/marinapleshkka

У кого сьогодні, 17 березня, 2025, іменини в Україні: листівки

Открытки на украинском языке День ангела, Источник: pinterest.com/tanyakirilyuk

У кого сьогодні, 17 березня, 2025, іменини в Україні: листівки

День ангела поздравления на украинском, Источник: vitaiko.com.ua

Март 2025 года еще не закончился. Узнайте, что вас ждет в этом месяце и произойдут ли хорошие события.

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