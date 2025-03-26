У кого сегодня, 26 марта 2025 года, День ангела: открытки.

Пусть этот день станет для кого-нибудь особенным и радостным!
День ангела символически называют днем именин. В Украине этот праздник любим многими, а некоторые считают, что он важнее дня рождения. У кого сегодня, 26 марта 2025 года, День ангела? Может быть, его отмечает ваш друг или коллега? Или вы сами?
MigNews расскажет, кого нужно приветствовать и какие слова следует говорить в этот светлый праздник.
У кого сегодня, 26 марта 2025 года, День ангела в Украине
В этот день, согласно новому стилю, именины отмечают Лариса, Гаврило, Анна, Василий, Алла, Степан. По старому стилю – Николай, Кристина, Михаил, Александр, Григорий.
Как поздравить с Днем ангела: SMS, пожелания и поздравления на украинском
- С Днем твоего ангела! Пусть каждый день дарит много хорошего: новые возможности для роста и развития, интересных людей и настоящих друзей, любви и ярких эмоций.
- От всей души поздравляю с именинами! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых интересных в нем глав. Пусть сбываются все твои мечты.
- Поздравляю с именинами. Пусть твой ангел-хранитель будет всегда рядом и озарит твою жизнь благословением, счастьем и удачей.
- С твоим днем, с именинами! Ты заслуживаешь всего лучшего, и оно у тебя обязательно будет.
- Пусть все лучше всего скоро постучается в твою дверь. Мирное небо над головой, здоровье, доброе и более позитивное в жизни. С Днем ангела!
- Ты – отличный человек. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив и уважаем другими. Пусть тебя ценят на работе и дома. Верь в себя и иди к своим целям! С именинами.
Именины в Украине 2025: трогательные открытки и картинки.
Мы также собрали несколько открыток с именинами, которые обязательно вызовут улыбку у получателя вашего поздравления:
Именины милые пожелания на украинском, Источник: pinterest.com/harmonimalmail
Именины как поздравить, Источник: pinterest.com/larisamendyk8
Открытки на украинском языке День ангела, Источник: pinterest.com/mashusikk_d
Именины приветствия прозой и своими словами, Источник: instagram.com/katiaserdiuk_art
Кого поздравить сегодня с Днем ангела, Источник: pinterest.com/natalypetrik8270
Успейте поздравить близких с прошлым Благовещением. Это было вчера, 25 марта 2025 года. Здесь вас ждут открытки и видео с теплыми словами.