У кого сегодня, 26 марта 2025 года, День ангела: открытки.

Пусть этот день станет для кого-нибудь особенным и радостным!

День ангела символически называют днем именин. В Украине этот праздник любим многими, а некоторые считают, что он важнее дня рождения. У кого сегодня, 26 марта 2025 года, День ангела? Может быть, его отмечает ваш друг или коллега? Или вы сами?

MigNews расскажет, кого нужно приветствовать и какие слова следует говорить в этот светлый праздник.

У кого сегодня, 26 марта 2025 года, День ангела в Украине

В этот день, согласно новому стилю, именины отмечают Лариса, Гаврило, Анна, Василий, Алла, Степан. По старому стилю – Николай, Кристина, Михаил, Александр, Григорий.

Как поздравить с Днем ангела: SMS, пожелания и поздравления на украинском

С Днем твоего ангела! Пусть каждый день дарит много хорошего: новые возможности для роста и развития, интересных людей и настоящих друзей, любви и ярких эмоций.

От всей души поздравляю с именинами! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых интересных в нем глав. Пусть сбываются все твои мечты.

Поздравляю с именинами. Пусть твой ангел-хранитель будет всегда рядом и озарит твою жизнь благословением, счастьем и удачей.

С твоим днем, с именинами! Ты заслуживаешь всего лучшего, и оно у тебя обязательно будет.

Пусть все лучше всего скоро постучается в твою дверь. Мирное небо над головой, здоровье, доброе и более позитивное в жизни. С Днем ангела!

Ты – отличный человек. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив и уважаем другими. Пусть тебя ценят на работе и дома. Верь в себя и иди к своим целям! С именинами.

Именины в Украине 2025: трогательные открытки и картинки.

Мы также собрали несколько открыток с именинами, которые обязательно вызовут улыбку у получателя вашего поздравления:

Именины милые пожелания на украинском, Источник: pinterest.com/harmonimalmail

Именины как поздравить, Источник: pinterest.com/larisamendyk8

Открытки на украинском языке День ангела, Источник: pinterest.com/mashusikk_d

Именины приветствия прозой и своими словами, Источник: instagram.com/katiaserdiuk_art

Кого поздравить сегодня с Днем ангела, Источник: pinterest.com/natalypetrik8270

Успейте поздравить близких с прошлым Благовещением. Это было вчера, 25 марта 2025 года. Здесь вас ждут открытки и видео с теплыми словами.