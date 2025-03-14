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У кого сегодня День ангела: картинки на 13 марта 2025 года.

Поздравьте близких и родных с именинами.

Все мы надеемся на чудо, но чудеса должны начинаться с нас, наших мыслей. Давайте мыслить положительно и верить в лучшее? Считается, что у каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который слышит как наши молитвы, так и жалобы. Мы часто забываем об этом и зацикливаемся на негативе. Именины созданы для того, чтобы вспоминать о небесных покровителях и благодарить их за то, что они для нас делают. Не знаете, у кого сегодня, 13 марта 2025 года, День ангела в Украине?

MigNews назовет вам имена счастливчиков, которых нужно приветствовать в этот день. Вы также можете выбрать открытку и отправить им, чтобы поднять настроение.

У кого сегодня, 13 марта 2025 года, День ангела в Украине

Согласно новому календарю, в этот день свои именины празднуют Кристина, Николай, Григорий, Александр, Михаил.

Согласно старику – Марина, Василий, Кира, Арсений, Симон, Нестор, Николай.

День ангела 13 марта 2025 года: пожелания и СМС на украинском

  • От всего сердца поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть все твои самые сокровенные мечты сбудутся.
  • Поздравляю с именинами. Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя и прикрывает своим надежным крылом. Здоровья, счастья, внутреннего богатства, мира и любви!
  • С Днем твоего ангела. Желаю тебе каждый день наполняться теплом и искренностью близких, иметь надежных друзей, верить в себя и свои силы. Ты сможешь преодолеть! А твой небесный покровитель будет тебе в этом помогать.
  • С именинами! Никогда не опускай руки и верь в чудеса. Они происходят с теми, чье сердце открыто для них. Я очень тебя люблю и хочу, чтобы ты был счастлив. Пусть оно скорее постучит в твою дверь.

С именинами: трогательные картинки и открытки

У кого сьогодні День ангела: картинки на 13 березня 2025

Открытки на украинском языке День ангела, Источник: pinterest.com

У кого сьогодні День ангела: картинки на 13 березня 2025

Именины приветствия прозой и своими словами, Источник: pinterest.com/allakorop

У кого сьогодні День ангела: картинки на 13 березня 2025

Кого поздравить сегодня с Днем ангела, Источник: pinterest.com/allakorop

У кого сьогодні День ангела: картинки на 13 березня 2025

Как поздравить с именинами на украинском, Источник: pinterest.com/lilija2430

У кого сьогодні День ангела: картинки на 13 березня 2025

Кого поздравить сегодня с Днем ангела, Источник: forkids.org.ua

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