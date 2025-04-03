У «Сильпо» появилась рассрочка на продукты: в каких городах уже доступна услуга

Сеть супермаркетов «Сільпо» запустила новую услугу.

Сеть супермаркетов «Сільпо» запустила новую услугу под названием «Оплата дольками», позволяющую клиентам оплачивать покупки в рассрочку. Пока сервис уже работает в восьми магазинах в разных городах Украины. Его тестовый запуск прошел в ограниченном формате, однако уже летом компания планирует расширить доступ к этой функции на все торговые точки сети по всей стране, пишет MigNews со ссылкой на источник Forbes.ua.

По словам представителей «Сільпо», главная цель нововведения — сделать качественные продукты более доступными для потребителей, даже в период повышенного финансового напряжения. Рассрочка позволяет разделить стоимость чека на несколько платежей без процентов и дополнительных комиссий. Покупатель сможет самостоятельно выбрать удобный срок и способ погашения задолженности.

Функция «Оплата дольками» уже интегрирована в мобильное приложение «Сільпо» и реализуется в партнерстве с финансовыми сервисами, обеспечивающими обработку платежей. Для использования услуги нужно иметь установленное приложение, пройти идентификацию и подтвердить условия рассрочки перед покупкой.

Представители компании также отметили, что сервис будет доступен для определенного перечня товаров — в первую очередь речь идет о продуктах питания и товарах первой необходимости. Решения о дальнейшем расширении ассортимента товаров, подпадающих под действие программы, будут приниматься на основе результатов пилотного этапа.

Напомним, что ранее Сильпо и Cher'17 выпустили оригинальный шарф с предвидениями в виде чека.