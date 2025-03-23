У системі «Укрзалізниці» стався масштабний збій: коли відновлять роботу застосунок та сайт

Через збій в системі перестали працювати ключові онлайн-сервіси компанії.

У неділю вранці, 23 березня, в інформаційній системі «Укрзалізниці» стався масштабний технічний збій, через який перестали працювати ключові онлайн-сервіси компанії. Пасажири тимчасово не можуть оформити квитки через офіційний сайт та мобільний застосунок, пише MigNews з посиланням на джерело УЗ.

Що сталося

За офіційною інформацією «Укрзалізниці», інцидент вплинув на роботу цифрової інфраструктури: зокрема, тимчасово припинено продаж квитків в інтернеті, не працюють сервіси замовлення послуг та онлайн-довідки. Причини збою наразі не розголошуються, однак технічні фахівці вже працюють над відновленням нормальної роботи.

Тимчасові рішення для пасажирів

У відповідь на збій, компанія оперативно переорієнтувала пасажиропотік на залізничні каси. На вокзалах по всій країні залучено додатковий персонал, аби мінімізувати черги та затримки. В особливо термінових випадках начальникам поїздів дозволено оформлювати квитки прямо на борту.

Крім того, «Укрзалізниця» звертає увагу клієнтів: у разі проблем із відкриттям квитка в застосунку варто перевірити електронну пошту — PDF-версія квитка може бути доступною там.

Міжнародні рейси — лише через каси

Зокрема, компанія тимчасово відкрила можливість купівлі квитків на міжнародні рейси через каси вокзалів. Йдеться про рейси, що відправляються 23 та 24 березня. Продаж здійснюється виключно в міжнародних касах з 10:00 і до моменту повного відновлення роботи системи.

Коли все запрацює

У «Укрзалізниці» наразі не повідомляють конкретні терміни завершення технічних робіт, однак запевняють, що спеціалісти безперервно працюють над вирішенням ситуації. Оновлення обіцяють публікувати у своїх офіційних каналах зв’язку.

Коментар пресслужби:

На час роботи над відновленням онлайн-сервісів ми тимчасово відкриваємо продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня. Ці квитки доступні з 10:00 до моменту відновлення систем.

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