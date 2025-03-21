У Украины будет своя сеть спутников: что известно о системе «Созвездие»

Украина совместно с Чехией реализует амбициозный оборонный проект.

Украина совместно с Чехией реализует амбициозный оборонный проект — создание совместной спутниковой группировки оптической разведки под названием «Созвездие» , пишет MigNews. Инициатива стала результатом политических договоренностей между двумя государствами, достигнутыми еще в 2022 году, и целью создания современной системы мониторинга на основе новейших космических технологий. Об этом сообщает портал «Милитарный» .

Ключевыми составляющими «Созвездие» должны стать спутники типа TROLL и Drak . Первый аппарат – TROLL – уже был успешно выведен на орбиту в январе этого года. Его главная особенность — гиперспектральная камера с разрешением менее 5 метров на пиксель, что позволяет проводить высокоточный мониторинг поверхности Земли.

Что известно о спутнике Drak: разведка на новом уровне

Второй спутник, Drak , находится на этапе разработки. Этот аппарат создается специально для нужд Вооруженных Сил Украины , и его технические возможности будут еще более мощными. Ожидается, что Drak обеспечит изображение с разрешением менее одного метра на пиксель – показатель, позволяющий чрезвычайно точно проявлять враждебные позиции, технику и инфраструктуру.

Технические характеристики украинских спутников «Созвездие»: что известно

Из соображений безопасности подробные характеристики спутника Drak не разглашаются. Известно лишь, что он будет принадлежать к классу микроспутников — то есть его масса будет колебаться от 50 до 150 килограммов. Впрочем, даже при таких компактных размерах аппарат будет оснащен передовыми системами визуальной разведки, что позволит ВСУ получать точную и своевременную информацию из космоса.

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