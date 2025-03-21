Пятница, 21 марта, 2025
13.4 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

У Украины будет своя сеть спутников: что известно о системе «Созвездие»

Украина совместно с Чехией реализует амбициозный оборонный проект.

Украина совместно с Чехией реализует амбициозный оборонный проект — создание совместной спутниковой группировки оптической разведки под названием «Созвездие» , пишет MigNews. Инициатива стала результатом политических договоренностей между двумя государствами, достигнутыми еще в 2022 году, и целью создания современной системы мониторинга на основе новейших космических технологий. Об этом сообщает портал «Милитарный» .

Ключевыми составляющими «Созвездие» должны стать спутники типа TROLL и Drak . Первый аппарат – TROLL – уже был успешно выведен на орбиту в январе этого года. Его главная особенность — гиперспектральная камера с разрешением менее 5 метров на пиксель, что позволяет проводить высокоточный мониторинг поверхности Земли.

Что известно о спутнике Drak: разведка на новом уровне

Второй спутник, Drak , находится на этапе разработки. Этот аппарат создается специально для нужд Вооруженных Сил Украины , и его технические возможности будут еще более мощными. Ожидается, что Drak обеспечит изображение с разрешением менее одного метра на пиксель – показатель, позволяющий чрезвычайно точно проявлять враждебные позиции, технику и инфраструктуру.

Технические характеристики украинских спутников «Созвездие»: что известно

Из соображений безопасности подробные характеристики спутника Drak не разглашаются. Известно лишь, что он будет принадлежать к классу микроспутников — то есть его масса будет колебаться от 50 до 150 килограммов. Впрочем, даже при таких компактных размерах аппарат будет оснащен передовыми системами визуальной разведки, что позволит ВСУ получать точную и своевременную информацию из космоса.

Напомним, что Eutelsat планирует снабдить Украину интернетом. Узнайте, что такое OneWeb и может ли он заменить Starlink.

Горячее за неделю

Экономика

60-секундный фитнес-тест: может ли ваше тело быть на 10 лет моложе

0
Этот тест поможет определить не только ваши физические способности,...
Общество

Какая пенсия в УБД с первой группой инвалидности

0
Участники боевых действий, получившие первую группу инвалидности в результате...
Статьи

День ангела Виктора 2025: поздравления и милые открытки 10 марта

0
10 марта именины празднуют все Викторы. День ангела...
Статьи

Из-за роли в «Суперперцах» Sony запретила Джону Гиллу играть в PS2: подробности

0
Сет Роген, один из сценаристов комедии «Суперперцы», поделился...
Общество

ФРС сдерживает ставки, но удержится ли криптоиндустрия?

0
Федеральная резервная система США оставила ключевую процентную ставку на...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаОбществоЭкономикаСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
7 простых замен в рационе, которые помогут подготовить тело к лету
Следующая статья
Биткоин рухнул на 23%: начало кризиса или шанс для инвесторов?

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Почему появляются чёрные линии на ногтях?

0
Эксперт рассказал, что это возможно. Вы когда-нибудь снимали...

На горнолыжном курорте в Турции погибли 66 человек из-за пожара

0
На популярном курорте произошла трагедия. На популярном горнолыжном...

День ангела Александры 2025: оригинальные поздравления и открытки 20 марта

0
20 марта именины празднуют все Александры. День ангела...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.