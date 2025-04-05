Ядерная напряженность: причины ухудшения отношений США и Ирана

2 апреля 2025 года, с нарастающим напряжением на Ближнем Востоке, США и Иран вновь оказались на грани конфликта. В ответ на провал переговоров по ядерной программе Ирана, США усиливают своё военное присутствие в регионе, а Тегеран отвергает прямые переговоры с Вашингтоном. О текущем состоянии отношений и возможных последствиях этого кризиса рассказывает DNEWS со ссылкой на Reuters.

На фоне обострения отношений с Ираном, США приняли решение усилить свою военную группировку в регионе. Министр обороны США, Пит Хегсет, распорядился отправить дополнительные боевые самолёты в зону Ближнего Востока. Агентство Reuters сообщило, что на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане были передислоцированы шесть бомбардировщиков B-2. Эти самолеты, обладающие стелс-технологиями, способны не только наносить удары по целям в зоне конфликта, но и нести ядерное оружие, что делает их угрозой для Тегерана.

США заявили, что если Иран или его союзники будут угрожать американским интересам в регионе, они примут решительные меры. Пентагон также подчеркнул, что такие меры могут включать не только дипломатическое давление, но и военные операции.

Иран продолжает утверждать, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели, несмотря на возрастающую обеспокоенность международного сообщества. Согласно отчётам МАГАТЭ, Иран активно обогащает уран до 60%, что значительно превышает требования для мирных нужд и приближает страну к производству ядерного оружия. Иран заявляет, что не имеет намерений создавать ядерное оружие, однако международные эксперты обеспокоены его ядерными амбициями.

Кроме того, согласно британскому изданию The Telegraph, Иран стремится создать ядерные боеголовки с радиусом поражения до 3 тыс. км, что потенциально охватывает Европу. Этот факт ещё больше подогревает напряженность в отношениях с США и Израилем, которые категорически против этого.

Президент Ирана, Масуд Пезешкиан, заявил, что прямые переговоры с США в данный момент невозможны. Он подчеркнул, что Иран готов продолжать непрямые переговоры, но для этого США должны доказать свою надежность, ведь в прошлом Вашингтон нарушал свои обязательства по международным соглашениям.

Слова Пезешкиана подчеркивают постоянное недоверие между странами и сложность процесса дипломатического урегулирования. В то время как США настаивают на новом соглашении по ядерной программе Ирана, Тегеран отказывается подписывать документы, которые, по их мнению, не могут гарантировать долгосрочную безопасность.

Иран активно демонстрирует свою военную готовность. Тегеран показал видеозапись, на которой изображён огромный подземный ракетный комплекс, построенный в течение многих лет. В тоннелях размещены ракеты средней и большой дальности, а также крылатые ракеты и самоходные пусковые установки. Это сигнализирует о готовности Ирана ответить на любые военные действия со стороны США.

Верховный лидер Ирана, Али Хаменеи, заявил, что если США начнут бомбардировки, то Иран даст жесткий ответ. Однако он также отметил, что вероятность военного вмешательства со стороны Вашингтона в данный момент крайне мала.

Военный конфликт с Ираном может привести к разрушительным последствиям для региона и мировой стабильности. Иран обладает значительными ракетными и ядерными возможностями, а его поддержка различных вооружённых группировок на Ближнем Востоке делает его стратегически важным игроком в регионе.

США продолжат усиливать дипломатическое давление, и если ситуация не изменится, возможно введение дополнительных санкций. Однако, несмотря на угрозы и санкции, Иран, похоже, настроен на продолжение противостояния, ожидая уступок от Запада.

Ранее мы писали о том, что Иран привел ракеты в готовность после угроз Трампа касаемо ядерной сделки.