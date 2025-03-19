Ученые назвали идеальный способ похудения перед летом

Интимная близость в течение 30 минут помогает избавиться от 300 калорий.

Научные исследования подтверждают, что секс может являться эффективным способом сжигания калорий и поддержания хорошей физической формы. По данным специалистов, интимная близость в течение 30 минут помогает избавиться от 300 калорий, что сравнимо с интенсивной тренировкой в спортзале, пишет MigNews со ссылкой на источник Medicalnewstoday.com.

Более половины населения США соблюдают диету, что свидетельствует о глобальной обеспокоенности проблемой лишнего веса. Но стоит ли включать секс в план похудения? Рассмотрим научные факты.

Секс и здоровье: что следует знать

Поддержание здорового веса является важной составляющей всеобщего благополучия. Контроль массы тела оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, кости, легкие и даже уменьшает риск развития онкологических заболеваний.

Однако, по данным статистики, 73,7% мужчин и 66,9% женщин в США имеют избыточный вес или страдают ожирением. По этой причине 66% американцев постоянно сидят на диетах.

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) рекомендует минимум 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю для поддержания здорового веса. Однако менее 25% взрослых выполняют эту норму.

Где в этом всем место секса? Он приносит пользу организму, сжигает калории и дарит приятные эмоции. Хотя интимная близость не заменит полноценную тренировку, она может дополнить комплексный подход к похудению.

Секс как физическая нагрузка

В 2013 году профессор Энтони Д. Карелис из Университета Квебека в Монреале провел исследование, чтобы определить сколько калорий человек тратит во время секса.

Исследование охватывало 21 гетеросексуальную пару в возрасте от 18 до 35 лет. Участники носили фитнес-трекеры в течение четырехнедельного периода, в течение которого они занимались сексом по меньшей мере раз в неделю.

Результаты:

Мужчины сжигали в среднем 101 калорию за один половой акт, а женщины – 69 калорий .

за один половой акт, а женщины – . Интенсивность сексуальной активности была выше ходьбы, но ниже бега, что позволяет классифицировать секс как умеренную физическую нагрузку .

. Продолжительность секса варьировалась от 12,5 до 36,9 минут , в среднем – 24,7 минуты .

Эти показатели свидетельствуют о том, что секс может являться частью еженедельной физической нагрузки.

Секс против тренажерного зала

Расход калорий во время секса может быть достаточно значительным, но зависит от интенсивности и продолжительности акта.

Например:

Минимальное сжигание калорий: 13 калорий у мужчин и 11,6 калорий у женщин .

и . Максимальное сжигание калорий: 306 калорий у мужчин и 164 калории у женщин .

Для сравнения, 30-минутная сессия тренировок на беговой дорожке позволяет сжечь:

149–390 калорий у мужчин

120–381 калорию у женщин

Однако 95% женщин и 100% мужчин признались, что секс доставляет больше удовольствия, чем занятия в тренажерном зале.

Помогает ли секс реально похудеть?

Исследования показывают, что сама по себе физическая нагрузка не всегда ведет к потере веса.

Университет Бангора (Великобритания) провел эксперимент, в котором женщины занимались высокоинтенсивными тренировками 3 раза в неделю в течение 4 или 8 недель. За это время они сжигали около 3400 калорий , но заметного похудения не произошло.

Причина? Физическая активность провоцирует аппетит.

Доктор Ганс-Петер Кубис объясняет:

Чем больше человек тренируется, тем сильнее может расти его аппетит .

Однако здесь секс может сыграть немаловажную роль.

Как секс уменьшает аппетит

Окситоцин, известный как «гормон любви», производится в гипоталамусе и желудочно-кишечном тракте. Он отвечает за эмоциональную близость, формирование связей, а также участвует в процессах родов и лактации.

Уровень окситоцина увеличивается во время секса, в особенности после оргазма.

Доктор Элизабет А. Лоусон из Массачусетской общей больницы в Бостоне утверждает:

Эксперименты показывают, что окситоцин уменьшает калорийное потребление у грызунов, обезьян и людей .

В частности, в одном исследовании мужчины, получившие 24 международные единицы окситоцина в виде назального спрея, потребляли меньше калорий и жирной пищи , особенно меньше шоколадного печенья .

Важно отметить, что эффект окситоцина непродолжителен – через 2–8 минут половина гормона выводится из организма .

Однако даже кратковременное уменьшение аппетита после секса может стать дополнительным фактором контроля веса.

Хотя секс не является панацеей для похудения, он обладает рядом полезных свойств:

✅ Сжигает калории

✅ Помогает достичь еженедельной нормы физических упражнений

✅ Уменьшает стресс и улучшает настроение

✅ Временно подавляет аппетит

Таким образом, регулярная интимная близость может быть отличным дополнением к здоровому образу жизни. Если вы ищете способ поддерживать физическую активность и одновременно получать удовольствие – секс станет прекрасным вариантом!

Недавно японские ученые ответили на вопрос, как регулярный секс влияет на продолжительность жизни.