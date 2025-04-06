Ученые создали жевательную резинку, блокирующую передачу герпеса на 95%: где можно будет купить и как ее правильно использовать

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания представили прорыв в борьбе с вирусными заболеваниями.

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания представили прорыв в борьбе с вирусными заболеваниями — специальную жевательную резинку, способную блокировать передачу герпеса почти на 95%. По словам исследователей, новинка также демонстрирует способность подавлять птичий грипп, а ее потенциал поражает даже скептиков в медицинской среде, пишет MigNews со ссылкой на источник M.greaterkashmir.com.

Что это за жвачка и как она работает

Жевательная резинка содержит специальный белок, выделенный из бобов лаблаб – растения семейства бобовых. Этот белок обладает антивирусными свойствами и действует как биологическая ловушка: связывается с вирусными частицами во рту и блокирует способность к инфицированию клеток. Благодаря этому риск передачи вируса через слюну, кашель или поцелуй снижается в десятки раз.

В лабораторных условиях ученые наблюдали существенное снижение вирусной нагрузки в образцах слюны уже после кратковременного использования резинки. Такой подход может существенно изменить правила профилактики герпеса – вируса, которым инфицировано около 70% населения мира.

Зачем ее создали и кому она будет полезна

Разработку жевательной резинки инициировали в контексте борьбы не только с герпесом, но и сезонными вирусами. Особое внимание обращают на удобство и универсальность: резинка не нуждается в рецепте, может применяться в любых условиях — в транспорте, на работе, в очереди к врачу.

Ее рекомендуют как дополнительное средство профилактики людям, имеющим частые обострения герпеса, ухаживающим за больными, или просто беспокоится о своем здоровье во время эпидемий.

Как использовать жвачку правильно

По предварительным рекомендациям разработчиков резинку следует жевать в течение 10–15 минут сразу после контакта с людьми или пребывания в общественных местах. Для лучшего эффекта можно использовать несколько раз в день, особенно в периоды высокого риска заражения. Она не заменяет лекарство, но может стать эффективным профилактическим средством.

Где можно будет купить и когда ждать в аптеках

Пока жевательная резинка проходит этап клинических испытаний, уже продемонстрировавших обнадеживающие результаты. Ожидается, что до конца года он может получить все необходимые разрешения в США. После этого ее планируют вывести на международный рынок, в частности, в Европу.

Разработчики уже сотрудничают с несколькими фармацевтическими компаниями по отладке производства. Продажа планируется через аптеки, онлайн-магазины и медицинские платформы.

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