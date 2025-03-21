Суббота, 22 марта, 2025
5.4 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Ученые зафиксировали более 15 000 землетрясений за 15 дней на Санторини: почему это произошло и угрожает ли это катастрофой

Ученые фиксируют аномальную сейсмическую активность.

В последние две недели греческий остров Санторини и акватория Эгейского моря пережили беспрецедентное количество землетрясений. По данным ученых, за 15 дней в этом регионе произошло более 15 300 подземных толчков, пишет MigNews со ссылкой на источник 24tv.ua. Такой активности здесь не фиксировали за всю историю наблюдений, что вызвало беспокойство среди экспертов и местных жителей.

Что происходит на Санторини?

Санторини – это не просто туристическая жемчужина Греции, но часть активного вулканического комплекса. Последние события заставили ученых повнимательнее присмотреться к изменениям в сейсмической картине региона.

Самый сильный толчок был зафиксирован 5 февраля – его магнитуда составила 5,3 балла. В то же время, десятки менее мощных землетрясений происходят ежедневно, что является нетипичным явлением даже для этого региона.

Вероятные причины и возможные последствия

Эксперты рассматривают несколько гипотез, которые могут объяснить эту аномалию:

  • Активность вулканической системы . Санторини находится на территории активного вулкана, который в последний раз извергался в 1950 году. Повышенная сейсмичность может свидетельствовать о возможных изменениях в вулканическом процессе.
  • Движение тектонических плит . Эгейский регион расположен на стыке Евразийской и Африканской плит, что провоцирует постоянные геологические изменения.
  • Геотермальные процессы . Вулканические острова имеют сложную систему подземных магматических каналов, которые могут изменять свою активность, приводя к сейсмическим толчкам.

Стоит ли ждать катастрофы?

Ученые пока не дают однозначного прогноза, может ли эта активность перерасти в мощное извержение или вызвать разрушительное землетрясение. Однако они призывают власть и жителей готовиться к возможным сценариям развития событий.

Ситуация остается под неизменным мониторингом. При дальнейшем росте активности могут быть введены ограничительные меры для туристов, а также планы эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Пока жители Санторини и туристы надеются, что эта аномалия не перерастет во что-то более угрожающее, а остров будет оставаться одним из самых красивых мест на планете.

Узнайте, что стоит посмотреть в Греции любому, кто туда приезжает.

Горячее за неделю

Культура

Мадонна поразила откровенной фотосессией в белье: певицу не узнать

0
Легендарная Мадонна, в последнее время активно подогревающая интерес...
Политика

Кличко устроил кадровую чистку в КГГА: кто потерял должности и почему

0
Свои должности покинут три чиновника. Мэр Киева Виталий...
Политика

Uklon представил инновационную рекламную платформу для бизнеса

0
Платфома интегрирована в мобильное приложение компании. Украинский сервис...
Общество

Bitcoin падает: стоит ли волноваться инвесторам?

0
Угроза стагфляции, вызванная тарифной политикой администрации Дональда Трампа, заставляет...
Экономика

В Мариуполе оккупанты на месте уничтоженного детского лагеря строят центр военной подготовки (ФОТО)

0
На левобережье оккупированного Мариуполя российские захватчики на месте уничтоженного...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаОбществоЭкономикаСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Anthropic добавила новую функцию web-поиска в ШИ-модель Claude (ВИДЕО)
Следующая статья
В Минобороны Израиля ответили, при каких условиях прекратят военную кампанию в секторе Газа

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Бокс остается на Олимпиаде-2028: победа для всего спортивного мира

0
Международный олимпийский комитет (МОК), наконец, развеял все сомнения: бокс...

Почему обращение «девушка» и «муж» — это неправильно?

0
Переход на украинский – это не только изменение...

Захватчики форсировали реку Янчекрак в Запорожье и пытаются продолжить наступление (КАРТА)

0
Согласно информации военно-аналитического проекта DeepState, «вторая армия мира» стремится...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.