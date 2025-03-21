Ученые зафиксировали более 15 000 землетрясений за 15 дней на Санторини: почему это произошло и угрожает ли это катастрофой

Ученые фиксируют аномальную сейсмическую активность.

В последние две недели греческий остров Санторини и акватория Эгейского моря пережили беспрецедентное количество землетрясений. По данным ученых, за 15 дней в этом регионе произошло более 15 300 подземных толчков, пишет MigNews со ссылкой на источник 24tv.ua. Такой активности здесь не фиксировали за всю историю наблюдений, что вызвало беспокойство среди экспертов и местных жителей.

Что происходит на Санторини?

Санторини – это не просто туристическая жемчужина Греции, но часть активного вулканического комплекса. Последние события заставили ученых повнимательнее присмотреться к изменениям в сейсмической картине региона.

Самый сильный толчок был зафиксирован 5 февраля – его магнитуда составила 5,3 балла. В то же время, десятки менее мощных землетрясений происходят ежедневно, что является нетипичным явлением даже для этого региона.

Вероятные причины и возможные последствия

Эксперты рассматривают несколько гипотез, которые могут объяснить эту аномалию:

Активность вулканической системы . Санторини находится на территории активного вулкана, который в последний раз извергался в 1950 году. Повышенная сейсмичность может свидетельствовать о возможных изменениях в вулканическом процессе.

. Санторини находится на территории активного вулкана, который в последний раз извергался в 1950 году. Повышенная сейсмичность может свидетельствовать о возможных изменениях в вулканическом процессе. Движение тектонических плит . Эгейский регион расположен на стыке Евразийской и Африканской плит, что провоцирует постоянные геологические изменения.

. Эгейский регион расположен на стыке Евразийской и Африканской плит, что провоцирует постоянные геологические изменения. Геотермальные процессы . Вулканические острова имеют сложную систему подземных магматических каналов, которые могут изменять свою активность, приводя к сейсмическим толчкам.

Стоит ли ждать катастрофы?

Ученые пока не дают однозначного прогноза, может ли эта активность перерасти в мощное извержение или вызвать разрушительное землетрясение. Однако они призывают власть и жителей готовиться к возможным сценариям развития событий.

Ситуация остается под неизменным мониторингом. При дальнейшем росте активности могут быть введены ограничительные меры для туристов, а также планы эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Пока жители Санторини и туристы надеются, что эта аномалия не перерастет во что-то более угрожающее, а остров будет оставаться одним из самых красивых мест на планете.

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