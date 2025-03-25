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Политика
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Україна вперше використала нову ракету «Довгий Нептун» для ураження цілі в окупованому Криму

Ракета з дальністю польоту до 1000 км була використана для удару по російському нафтопереробному заводу.

Україна вперше застосувала нову крилату ракету «Довгий Нептун» для ураження російської військової цілі на тимчасово окупованій території Криму. Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського, Камишін, в інтерв’ю для норвезького видання Nettavisen, пише MigNews.

За словами Камишіна, ракета з дальністю польоту до 1000 км була використана для удару по російському нафтопереробному заводу, що розташований в Криму. Це вже другий випадок, коли ця новітня ракета була застосована в реальних бойових умовах, що ще раз підкреслює її високу ефективність. Зеленський підтвердив факт використання «Довгого Нептуна», зазначивши, що ця ракетна система вже продемонструвала свою здатність вражати стратегічно важливі об’єкти на значній відстані від українських кордонів.

Також в інтерв’ю Камишін розповів, що в цей день були проведені випробування ще нових систем озброєння, однак деталі цих технологій наразі не можуть бути розголошені з міркувань безпеки.

Радник президента підкреслив:

Ми постійно працюємо над новими розробками, але інформацію про них публікуємо лише після того, як вони успішно досягають своїх цілей на території Росії. Наша стратегія полягає в тому, щоб утримувати плани в секреті до моменту їх реалізації.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року кілька російських крилатих ракет уразили підприємство з виробництва ракет «Нептун» у Києві.

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