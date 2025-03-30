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Политика
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Украина готовится к созданию космических войск: для чего они нужны и когда планируется запуск

Украина приступила к формированию новой оборонной сферы.

Украина делает амбициозный шаг в сфере безопасности и обороны – к 2030 году государство планирует создать собственные космические войска. Эту инициативу озвучила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко во время выступления на международном форуме Space For Ukraine . По ее словам, уже сегодня в структуре оборонного ведомства функционирует управление космической политики, координирующее реализацию этой стратегии, пишет MigNews.

Почему Украине нужны космические войска

Мировая практика показывает: космос стал не только источником научных открытий, но и важной составляющей обороноспособности. В США, Китае, Франции и других странах уже действуют отдельные космические командования. Украина, ведущая с 2022 года активную оборону от полномасштабного вторжения России, также видит в космических технологиях мощный инструмент усиления национальной безопасности.

По словам Черногоренко, космические войска Украины будут обеспечивать:

  • запуск и эксплуатацию государственных спутников оборонного назначения;
  • формирование системы раннего обнаружения угроз из воздуха;
  • контроль за космическим пространством;
  • мониторинг перемещений вражеских сил в режиме реального времени.

Эти возможности значительно усилят потенциал ВСУ, сделают оборонную систему более автономной и технологически независимой от иностранных партнеров.

Зачем Украине собственные спутники

Во время войны Украина уже использовала данные спутниковой разведки от партнеров, в частности, через Starlink, Maxar и другие международные сервисы. Однако полная зависимость от источников информации несет риски. Собственные спутники позволят:

  • получать высокоточные изображения местности в хоть какой момент;
  • оперативно выявлять пуски ракет, передвижение техники или новые позиции врага;
  • передавать данные в защищенном формате в военные командования.

Когда заработают космические войска

Как отметила заместитель министра обороны, реализация космической программы намечена до 2030 года. По состоянию на 2025 год уже сформировано управление космической политики, отвечающее за подготовку кадров, создание технической базы и привлечение иностранного опыта.

Где будут брать технологии и кадры

У Украины есть богатая история в космической сфере — от запусков «Зенита» до работы конструкторских бюро в Днепре. Именно на базе имеющихся предприятий и технологического потенциала планируется развертывание новой военной отрасли. Также государство ищет партнеров среди международных оборонных и аэрокосмических компаний.

Одним из приоритетов является обучение новых специалистов в области спутниковой связи, анализа космических снимков и киберзащиты.

Как изменится система воздушных тревог

Особое внимание будет уделено модернизации системы оповещения населения. Благодаря данным со спутников, Украина получит возможность запускать сигнал воздушной тревоги еще до пересечения ракетой государственной границы. Это позволит выиграть критические минуты и спасти больше жизней.

Напомним, что Eutelsat планирует снабдить Украину интернетом.

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