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Политика
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Украина освободила из российского плена 175 защитников

Среди уволенных солдаты, сержанты и офицеры.

Украина продолжает возвращать своих защитников домой. 18 марта стало известно, что из российского плена освобождены 175 военнослужащих, сообщает MigNews со ссылкой на источник T.me/V_Zelenskiy_official.

Кроме того, еще 22 украинских воина возвращаются благодаря отдельным мероприятиям вне обменов. Среди них тяжело раненые бойцы, которым будет предоставлена необходимая медицинская помощь и реабилитация.

Кто вернулся домой

Как сообщил президент Владимир Зеленский, среди уволенных солдаты, сержанты и офицеры, которые защищали Украину в рядах Вооруженных сил, Военно-морских сил, Национальной гвардии, Сил территориальной обороны и Государственной пограничной службы. Воины боролись на разных направлениях, в частности:

  • Мариуполь и «Азовсталь» – ключевые точки героического сопротивления;
  • Донетчина и Луганщина – регионы, где бои продолжаются с 2014 года;
  • Херсонщина, Харьковщина, Николаевщина, Запорожье – территории, пережившие оккупацию и увольнение;
  • Сумщина и Курщина – пограничные регионы, постоянно страдающие атаками.

Зеленский подчеркнул, что борьба за освобождение каждого украинца продолжается, а работа по освобождению пленных не останавливается. Президент поблагодарил всех, кто вовлечен в этот процесс, и пообещал, что Украина сделает все возможное, чтобы вернуть всех своих граждан домой.

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