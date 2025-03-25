Украина разрабатывает новую ракету для ударов в глубь России: что известно о современной разработке

Украина активно работает над созданием новой ракеты, получившей название «Трембита». Ее разработка направлена на обеспечение возможности наносить удары на большие расстояния, в частности достигать стратегических объектов в глубине территории России, включая Москву. Об этом сообщило издание Economist, пишет MigNews.

Базовая версия ракеты «Трембита» способна развивать скорость до 400 км/ч и имеет дальность полета до 200 км. В то же время для достижения целей на большем расстоянии, в частности Москвы, разрабатывается усовершенствованная, более мощная модель. По данным издания, серийное производство этих ракет планируется начать по завершении финальных полевых испытаний. Важно отметить, что разработка ракеты заняла всего полтора года, хотя обычно такие проекты требуют гораздо больше времени.

По данным The Economist, Украина пока не может быть уверена в длительности иностранной военной поддержки. В этом контексте ракета «Трембита» стала одним из ключевых проектов, направленных на возрождение отечественной оборонной промышленности. В советскую эпоху Украина являлась мировым лидером в области космических и ракетных технологий. В частности, Днепровский «Южный машиностроительный завод» разработал и изготовил четыре поколения стратегических ракет. Однако развитие этой сферы было остановлено в 1994 г. после подписания Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на обещания международных гарантий безопасности.

Ракета «Трембита». Источник: Telegram.

На сегодняшний день около шести новых ракетных и ракетно-беспилотных кроссоверов уже готовы к полетам. К ним в перспективе может присоединиться еще десяток проектов поменьше. Наиболее известной среди этих разработок является крылатая ракета большой дальности «Нептун», созданная на базе противокорабельного оружия. Эта ракета стала легендарной в 2022 году, когда она уничтожила российский флагманский крейсер «Москва».

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил, что активно работает над уменьшением барьеров для входа в инновационные и оборонные проекты.

Все, чему дают свободу в Украине, летит. Следующий 2025 год станет годом украинской крылатой ракеты .

Детали украинской ракетной программы держатся в строжайшей тайне, ведь Россия неустанно пытается уничтожить производственные мощности, нанося удары по критической инфраструктуре. От этих атак погибли или пострадали сотни работников. В декабре 2023 года несколько российских крылатых ракет поразили предприятие по производству ракет «Нептун» в Киеве. А в ноябре 2024 года Россия совершила атаку межконтинентальной баллистической ракетой «Орешник» по «Южному машиностроительному заводу» в Днепре, пытаясь подорвать обороноспособность Украины.