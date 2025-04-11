Украина завоевала первое «золото» на Играх Непокоренных-2025

Украинские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Украинские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и добыли в борьбе полный комплект наград в лыжной гонке стоя (класс INO2) на Играх Непокоренных-2025, пишет MigNews со ссылкой на Общественное.

🥇 Победителем стал Владимир Марченко , преодолевший дистанцию за 3 минуты 2,80 секунды, принеся Украине первую золотую награду на этих соревнованиях.

🥈 Серебро завоевал Ярослав Шаркий , финишировав вторым.

🥉 Бронзовую медаль получил Валерий Одайник , для которого это уже третья дисциплина на играх этого года.

В общей сложности украинская команда уже получила 16 медалей , подтверждая свою силу и несокрушимость на международной арене.

Напомним, что украинский боксер Хижняк победил Оралбая из Казахстана и принес Украине третье олимпийское золото.