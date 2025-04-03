Украинцы массово уезжают из Польши: сколько их уехало и почему

С 2022 года количество украинских беженцев в Польше значительно сократилось.

С 2022 года количество украинских беженцев в Польше значительно сократилось. По данным inPoland, за этот период страну покинуло около 400 тысяч украинцев, пишет MigNews. Основная причина – поиск лучших условий жизни и работы, что заставляет многих выбирать Германию как новое место жительства.

Почему украинцы уезжают из Польши?

Одной из основных причин передвижения является уровень заработной платы. В Германии оплата труда значительно выше, что делает страну более привлекательной для украинцев. Кроме того, немаловажную роль играют социальные выплаты и доступность качественной медицины.

Сколько украинцев покинуло Польшу?

По данным на 2024 год, из Польши выехало около 400 тысяч украинских граждан, ранее получивших статус временной защиты. Это значительная цифра, свидетельствующая об изменениях в миграционных тенденциях среди беженцев.

Где чаще всего ищут новое место жительства?

Большинство уезжающих из Польши украинцев выбирают Германию. Причина заключается не только в более высоких зарплатах, но и в более стабильных социальных гарантиях.

Что делать, если планируете переезд из Польши в Германию?

Чтобы легально переехать и получить доступ к социальным выплатам, необходимо иметь соответствующие документы и подтвердить свой статус в стране прибытия. Важно заранее узнать условия проживания, уровень расходов и требования к трудоустройству.

Когда произошел наибольший отток украинцев?

Самый активный отток начался в 2023 году, когда многие украинцы столкнулись со сложностями в Польше, такими как уменьшение поддержки и рост конкуренции на рынке труда.

Можно ли возвратиться в Польшу после переезда?

Да, украинцы могут вернуться в Польшу, если имеют действительные документы и отвечают требованиям для проживания или работы в стране.

Узнайте, как правительство планирует остановить блокаду границы с Украиной.