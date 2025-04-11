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Политика
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Українець встановив рекорд і виборов золото на чемпіонаті Європи з гирьового спорту

Українець встановив рекорд і виборов золото на чемпіонаті Європи з гирьового спорту

Анатолій Цибульський з України виборов золото на чемпіонаті Європи з гирьового спорту, побивши власний рекорд у Софії.

11 квітня 2025 року, Софія (Болгарія) — Український атлет Анатолій Цибульський здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи з гирьового спорту, що триває в столиці Болгарії, пише MigNews з посиланням на джерело Sport.ua.

У вправі поштовх двох гирь по 32 кг у ваговій категорії до 68 кг серед юніорів, спортсмен із України продемонстрував видатний результат — 68 повторень за 10 хвилин. Цей результат став новим особистим рекордом Анатолія та забезпечив йому перше місце на турнірі.

У цьогорічному чемпіонаті беруть участь спортсмени з 19 країн. Загальна кількість учасників — понад 180 атлетів. Змагання відбуваються у різних дисциплінах і вагових категоріях.

Для Анатолія Цибульського це не єдине випробування на турнірі — вже в суботу, 12 квітня, він знову вийде на поміст, аби поборотися за ще одну медаль у складі збірної України.

Нагадаємо, що киянин проплив без зупинки добу та встановив національний рекорд.

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